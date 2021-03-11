Allah Allah ne demek? Allah Allah deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Allah Allah deyiminin tarihi 13. yüzyıla kadar dayanıyor. Fakat birçok deyim gibi Allah Allah deyimi de zaman içerisinde anlam değişikliğine uğramış ve farklı manalarda kullanılmaya başlanmıştır.

Allah Allah Ne Demek?

Allah Allah, kişilerin beklenmedik davranışlarını ya da sözlerini yadırgamak demektir. Belli başlı olaylar karşısında şaşırdığımızı karşı tarafa belli etmek için de bu deyimi kullanırız. Canımızın sıkıldığını ve üzüldüğümüzü belirtmek için de ''Allah Allah'' deriz.

Allah Allah Deyiminin Anlamı (TDK)

TDK'ya göre Allah Allah deyiminin iki farklı anlamı vardır.

Anlamı: Şaşırtıcı geliştirmeler karşısında gösterilen ani tepki. Anlam: Birine kırıldığını ya da alındığını belirtmek için kullanılan ikileme.

Allah Allah Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Allah Allah, hiç bu kadar geç kalmazdı!

2- Allah Allah! Demek ki ben dostlarımı çok yanlış tanımışım.