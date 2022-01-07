Alışveriş nasıl yazılır? Alışveriş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

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Almak ve vermek fiillerinden türetilen diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Alım Satım 2- Vergi 3- Veri 4- Alımlı 5- Verili 6- Veri Tabanı

7- Üzerine Almak 8- Aldırış Etmemek 9- Albenili 10- Verimli

Alışveriş Nasıl Yazılır?

Alışveriş kelimesi, iki fiil soylu kelimenin birleşmesinden oluşmuştur. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

ALIŞVERİŞ

Not: Almak ve vermek fiilleri birçok deyimde de geçer. Örneğin: ''Al Gülüm Ver Gülüm''

Alışveriş Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik, tamlamalar ise ayrı yazılır. Alışveriş kelimesi birleşik isim olduğu için bitişik yazılması gerekir. Alışveriş kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

Alışveriş - Doğru Kullanım

Alış Veriş - Yanlış Kullanım

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Alışveriş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Alışveriş yapmak için pazara gideceğiz. (Doğru)

2- Alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz. (Yanlış)