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Alışveriş nasıl yazılır? Alışveriş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışı..

Alışveriş nasıl yazılır Alışveriş kelimesinin TDKya göre doğru yazılışı..

Öz Türkçe olan almak ve vermek fiilleri 10. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Bu kelimeler ek alarak hem tamlamalarda hem de birleşik isimlerde de yer alır. Günlük hayatta çok sık kullandığımız alışveriş sözcüğü de bu kelimeler arasında yer alıyor. İhtiyaç duyulan ürünleri belli bir ücret karşılığı satın almaya alışveriş denir. Bu kelimenin yan anlamı ise ticarettir. Alışveriş nasıl yazılır? Ayrı mı yoksa birleşik mi? Alışveriş kelimesinin TDK'ya göre doğru yazılışını örnek cümleler ile birlikte derledik.

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Almak ve vermek fiillerinden türetilen diğer sözcükler ve doğru yazılışları şu şekildedir: 1- Alım Satım 2- Vergi 3- Veri 4- Alımlı 5- Verili 6- Veri Tabanı

 7- Üzerine Almak 8- Aldırış Etmemek 9- Albenili 10- Verimli

 Alışveriş Nasıl Yazılır?

 Alışveriş kelimesi, iki fiil soylu kelimenin birleşmesinden oluşmuştur. Türk Dil Kurumuna göre bu kelimenin doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

 ALIŞVERİŞ

 Not: Almak ve vermek fiilleri birçok deyimde de geçer. Örneğin: ''Al Gülüm Ver Gülüm''

 Alışveriş Kelimesinin TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

 Dil bilgisi kurallarına göre birleşik isimler bitişik, tamlamalar ise ayrı yazılır. Alışveriş kelimesi birleşik isim olduğu için bitişik yazılması gerekir. Alışveriş kelimesinin doğru yazımı şu şekildedir.

 Alışveriş - Doğru Kullanım

 Alış Veriş - Yanlış Kullanım

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 Alışveriş Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Alışveriş yapmak için pazara gideceğiz. (Doğru)

 2- Alışveriş yaparken ürünlerin son kullanma tarihini kontrol etmeliyiz. (Yanlış)

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