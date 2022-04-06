Alışılagelmiş ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre alışılagelmiş kelimesi sözlük anlamı

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Dilimizde kullandığımız bazı sözcükler tek başına bir anlam sahibi olabileceği gibi birleşik kelime olarak da farklı bir anlam türetirler. Bu sözcüklerin anlamını daha iyi öğrenmek için en güvenilir kaynak olan TDK kaynakları incelenmelidir. Ayrıca birleşik kelimeler bitişik yazılabileceği gibi ayrı ayrı da yazılabilir.

Alışılagelmiş Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

Alışılagelmiş sözcüğü, iki ayrı anlama sahip olan alışmak ve gelmek sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Alışılagelmiş sözcüğü kelime anlamı bakımından alışmak ile benzer anlam taşır. Alışılagelmiş kelimesi anlam bakımından alışmış olma durumudur. Yani bir duruma alışmış olmak, garipsememek ve onu o şekilde kabul etmek alışılagelmiş anlamındadır. Buna sürekli yapılan şeyler, rutinler ve ilk öğrenilen haller gibi örnekler verilebilir.

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TDK'ya Göre Alışılagelmiş Kelimesi Sözlük Anlamı

Bir kelimenin anlamını öğrenmek için ilk olarak sözlük anlamı incelenmelidir. Dilimizde yer alan sözcüklerin anlamını anlaşılır ve doğru olarak açıklayan Türk Dil Kurumu kaynakları en doğru kaynak olacaktır. TDK'ya göre alışılagelmiş kelimesinin sözlük anlamı alışılmış olmak şeklinde açıklanmaktadır.