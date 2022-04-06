Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Sözlük Haberleri

Alışılagelmiş ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre alışılagelmiş kelimesi sözlük anlamı

#Alışılagelmiş Ne Demek#Ne Anlama Gelir#TDK
Alışılagelmiş ne demek, ne anlama gelir TDKya göre alışılagelmiş kelimesi sözlük anlamı

Günlük yaşamda konuşurken belki de yüzlerce çeşit kelime kullanmaktayız. Aynı şekilde yüzlerce farklı kelimede duyarız. Ancak bazen karşımıza hiç duymadığımız ya da anlamını bilmediğimiz kelimeler çıkabilir. Bu durumda anlamını öğrenmek isteriz. Alışılagelmiş, birleşik sözcükler kategorisinde yer alır. Alışılagelmiş ne demek? Ne anlama gelir? TDK'ya göre alışılagelmiş kelimesi sözlük anlamı ne demektir tüm detayları ile derledik.

 

Haberin Devamı

Dilimizde kullandığımız bazı sözcükler tek başına bir anlam sahibi olabileceği gibi birleşik kelime olarak da farklı bir anlam türetirler. Bu sözcüklerin anlamını daha iyi öğrenmek için en güvenilir kaynak olan TDK kaynakları incelenmelidir. Ayrıca birleşik kelimeler bitişik yazılabileceği gibi ayrı ayrı da yazılabilir.

Alışılagelmiş Ne Demek? Ne Anlama Gelir?

Alışılagelmiş sözcüğü, iki ayrı anlama sahip olan alışmak ve gelmek sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Alışılagelmiş sözcüğü kelime anlamı bakımından alışmak ile benzer anlam taşır. Alışılagelmiş kelimesi anlam bakımından alışmış olma durumudur. Yani bir duruma alışmış olmak, garipsememek ve onu o şekilde kabul etmek alışılagelmiş anlamındadır. Buna sürekli yapılan şeyler, rutinler ve ilk öğrenilen haller gibi örnekler verilebilir.

Haberin Devamı

TDK'ya Göre Alışılagelmiş Kelimesi Sözlük Anlamı

Bir kelimenin anlamını öğrenmek için ilk olarak sözlük anlamı incelenmelidir. Dilimizde yer alan sözcüklerin anlamını anlaşılır ve doğru olarak açıklayan Türk Dil Kurumu kaynakları en doğru kaynak olacaktır. TDK'ya göre alışılagelmiş kelimesinin sözlük anlamı alışılmış olmak şeklinde açıklanmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alışılagelmiş Ne Demek#Ne Anlama Gelir#TDK

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna