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Alisa ne demek, ne anlama geliyor? Alisa kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Alisa#TDK
Alisa ne demek, ne anlama geliyor Alisa kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Alisa kelimesinin sözlük anlamı ve TDK anlamı günümüzde merak edilen konular içerisindedir. Alisanın sözlük anlamı ve günlük kullanılan dildeki anlamı bu makalemizde yer alıyor. Alisa ne anlama geliyor ve bu kelime Kuran'da geçiyor mu? Alisa kelimesi Türkçe kökenli bir kelimemi yoksa Arapça kökenli bir kelime mi detayları ile derledik.

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Alisa, asil anlamında kullanılan bir kelimedir. Kuran'da geçmeyen bu kelime kız çocukları için isim olmuştur. Türkiye genelinde yaklaşık olarak bin kişi bu ismi taşımaktadır. Fazla bilinmeyen bir kelime olmakla birlikte kulağa hoş gelen bir isimdir.

 Alisa Ne Demek?

 Genellikle köken olarak Türkçe bir isim olan Alisa kelimesinin Yunanca veya Slavca olduğunu savunanlar da vardır. Ancak genel anlamda kelime Türkçe kabul edilmektedir. Slavcada alice ve alicia gibi isimlerle aynı anlamı taşıyor. Ancak Türkçe'de asil, soylu anlamında kullanılmaktadır.

 TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu sözlük anlamı asil, soylu olan alisa kelimesi isim kategorisindedir. Asil ve soylu anlamında kullanılan Alisa, Alize ve Alis kelimeleri ile benzerdir. Çoğu zaman bu kelimelerle karıştırılır.

 

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