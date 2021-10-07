Alisa ne demek, ne anlama geliyor? Alisa kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

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Alisa, asil anlamında kullanılan bir kelimedir. Kuran'da geçmeyen bu kelime kız çocukları için isim olmuştur. Türkiye genelinde yaklaşık olarak bin kişi bu ismi taşımaktadır. Fazla bilinmeyen bir kelime olmakla birlikte kulağa hoş gelen bir isimdir.

Alisa Ne Demek?

Genellikle köken olarak Türkçe bir isim olan Alisa kelimesinin Yunanca veya Slavca olduğunu savunanlar da vardır. Ancak genel anlamda kelime Türkçe kabul edilmektedir. Slavcada alice ve alicia gibi isimlerle aynı anlamı taşıyor. Ancak Türkçe'de asil, soylu anlamında kullanılmaktadır.

TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlük anlamı asil, soylu olan alisa kelimesi isim kategorisindedir. Asil ve soylu anlamında kullanılan Alisa, Alize ve Alis kelimeleri ile benzerdir. Çoğu zaman bu kelimelerle karıştırılır.