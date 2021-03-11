Alın Teri ne demek? Alın Teri deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Türk - İslam kültüründe alın teri kavramı önemli bir yer tutar. Kültürümüzde insan emeğine büyük önem verilir. Bu nedenle insanın er ya da geç emeğinin karşılığını alacağına inanılır.

Alın Teri Ne Demek?

Alın teri deyimi, belli bir amaç doğrultusunda çok çalışmak ve emek vermek demektir. Deyimin ''Alın Teri Dökmek'' şeklinde kullanımı da yaygındır.

Alın Teri Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Bir kazanç elde etmek için sarf edilen çaba ve verilen emek. Anlamı: Hazıra konmamak ve helal yoldan kazanç elde etmek.

Alın Teri Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Ben bu kadar parayı yattığım yerden değil alnımın teriyle kazandım.

2- İnsanın hayatı boyunca sahip olduğu en değerli şeyler, alın teriyle kazandıklarıdır.