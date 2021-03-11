Alın Teri ne demek? Alın Teri deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Alın teri, para kazanmak ve mal mülk sahibi olmak için çalışmak anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu deyim, insanın ne kadar zor olursa olsun sadece çok çaba sarf ederek hayallerini gerçekleştireceği anlamına gelir. Alın Teri deyimi ne demek? Merak eden okurlar için detaylı bir şekilde derledik.
Türk - İslam kültüründe alın teri kavramı önemli bir yer tutar. Kültürümüzde insan emeğine büyük önem verilir. Bu nedenle insanın er ya da geç emeğinin karşılığını alacağına inanılır.
Alın Teri Ne Demek?
Alın teri deyimi, belli bir amaç doğrultusunda çok çalışmak ve emek vermek demektir. Deyimin ''Alın Teri Dökmek'' şeklinde kullanımı da yaygındır.
Alın Teri Deyiminin Anlamı (TDK)
- Anlamı: Bir kazanç elde etmek için sarf edilen çaba ve verilen emek.
- Anlamı: Hazıra konmamak ve helal yoldan kazanç elde etmek.
Alın Teri Örnek Cümle İçinde Kullanımı
1- Ben bu kadar parayı yattığım yerden değil alnımın teriyle kazandım.
2- İnsanın hayatı boyunca sahip olduğu en değerli şeyler, alın teriyle kazandıklarıdır.