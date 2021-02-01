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Atasözleri ve Anlamları
Haber Giriş: 01.02.2021 - 04:44 | Son Güncelleme:

Alim Unutmuş Kalem Unutmamış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

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Alim Unutmuş Kalem Unutmamış atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
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Geçmişten günümüze kadar gelen çok sayıda atasözü bulunmaktadır ve bu sözlerin anlamı araştırılmaktadır. Alim unutmuş kalem unutmamış atasözünün anlamı nedir? Alim unutmuş kalem unutmamış atasözünün cümle içinde örneği nasıldır? İşte alim unutmuş kalem unutmamış atasözü ile ilgili sorulan soruların yanıtları.

Atasözlerinin oldukça derin ve öğretici anlamları bulunmaktadır. Birçok kişi atasözlerini duydukları anda anladıkları anlam ile asıl atasözünün vermek istediği anlam farklı olabilmektedir. Bu sebeple mutlaka atasözlerinin gerçek anlamları öğrenilmelidir.

 Alim Unutmuş Kalem Unutmamış Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

 Bir kişi ne kadar bilgiye sahip olursa olsun tüm bilgileri aklında tutamaz. Birçok bilgi tekrar edilmedikçe unutulur. Eğer bir bilginin unutulması istenmiyorsa muhakkak yazılmalıdır. Yazılar çok eski zamanlardan bugüne kadar gelebilmiştir. Bilge bir kişi tüm bilgi birikimini unutmamak ve gelecek nesillere aktarabilmek için yazmalıdır.

 Alim Unutmuş Kalem Unutmamış Atasözünün Cümle İçinde Örnekleri

Dedem alim unutur kalem unutmaz diyerek bütün önemli şeyleri yazardı.

Öğretmenimiz alim unutur kalem unutmaz çocuklar kısa da olsa günlük tutmanız size mutlaka fayda sağlar dedi.

 

 

 

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