Alıç Ağacı Nedir, Nerede Ve Nasıl Yetişir? Alıç Ağacı Özellikleri, Bakımı Ve Faydaları Hakkında Bilgi

Alış ağacı dünyada en çok Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya bölgelerinde yetişmektedir. Dere kenarlarında ve dağlık bölgelerde yetişen alıç ağaçlarının meyvelerinin de sağlığa pek çok yararı bulunmaktadır.

Alıç Ağacı Nedir? Alıç Ağacı Hakkında Bilgi

Gülgiller familyasında yer alan alıç ağacında yetişen meyveler sağlık açısından oldukça faydalıdır. Türkiye genelinde daha çok ormanlarda doğal olarak yetişen alıç meyvesinden sirke de yapılmaktadır. Dünya genelinde en çok Kuzey Amerika ve Avrupa bölgelerinde yetişen alıç ağacı Türkiye genelinde de derelere bakan yamaç ve ormanlık alanlarda doğal olarak yetişirler.

Alıç Ağacı Latince İsmi

Günümüzde çok sık yetişen alıç ağacının Latince ismi Crataegus olarak bilinmektedir. Sağlığa pek çok yararı olan alıç meyvesi hem meyve olarak tüketilebilir hem de çayı yapılabilir. Alıç ağacı genel olarak ormanlık ve derelik bölgelerde yetişmektedir.

Alıç Ağacı Özellikleri

Alıç ağacı genel olarak Avrupa, Kuzey Amerika ve Kuzey Asya'da yetişmektedir. Antioksidan bakımı açısından oldukça zengin olan alıç ağacı 7 metreye kadar büyüyebilir. Beyaz tonlarında çiçeklere sahip olan bu bitkilerin dalları dikenlidir. Yabani bir ağaç olan alıç ağacı kendiliğinden doğal ortamda yetişir. Alıç ağacının meyveleri ise muşmulaya benzer. Bu ağacın meyveleri de kırmızı ve koyu sarı renklidir.

Alıç Ağacı Ne Zaman Dikilir?

Alıç ağacı aşılı açık kök olarak genellikle Kasım ayının birinci ve ikinci haftasından itibaren dikilebilir. Buna göre alıç ağaçları Kasım ayının başından başlayarak Nisan ayının sonlarına kadar rahat bir şekilde dikimi de yapılabilir. Alıç ağacı dört metre arayla dikilmelidir. Bu sayede verim de arttırılır.

Alıç Ağacı Nerede Yetişir?

Alıç ağaçları genel olarak ormanlık alanlarda ve dere kenarlarında yetişir. Avrupa ve Asya bölgelerinde sıklıkla yetişen alıç ağaçları doğal ortamda kendiliğinden yetişmektedir. Alıç ağacı dikilirken toprak da hafifçe ezilmelidir. Alış ağaçlarında genellikle ilkbahar aylarında organik gübrelemeler yapılmalıdır.

Alıç Ağacı Nasıl Yetiştirilir ve Budanır?

Alıç ağaçları genellikle hafif nemli topraklarda yetişir. Nemli topraklarda alıç ağaçları daha iyi büyürler. Bunun yanı sıra alıç ağaçlarının da sürekli sulanması gerekir. Toprağın sürekli nemli kalmasının sağlanması için alıç ağacının bakımının da düzenli olarak yapılması gerekir. Bu sayede alıç ağacı verimli bir şekilde meyve vermeye başlayabilir.

Alıç Ağacı Yaprak Döker mi?

Son yıllarda popüler olan alıç ağaçları pek çok bitki gibi kışın yaprak dökmektedir. Kışın bu ağaçların yaprak dökmeleri son derece normaldir. Kışın yaprak döken alıç ağaçları ilkbahar aylarında ise çiçek açması ile bilinir.

Alıç Ağacı Bakımı Nasıl Yapılır?

Alıç ağacının bakımının düzenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Sulanması ve aşılanmasının belli aralıklar ile yapılması gereken alıç ağacına düzenli bakım yapıldığı takdirde önemli bir verim elde edilebilir.

Alıç Ağacı Faydaları Nelerdir?

Oldukça faydalı bir besin olan alış, alıç ağacında yetişmektedir. Bağışıklık sistemini güçlendiren alıç meyvesi kolesterol ile mücadele edilmesini de sağlar. Yaşlanma belirtilerine karşı koruyan alıç kalp ve damar sağlığını önemli ölçüde arttırır. Alıç, kanser gibi ölümcül hastalıkların önlenmesinde de önemli bir rol oynamaktadır.

Alıç Ağacı Hastalıkları Neler?

Genellikle nemli toprakları seven alıç ağacı buna rağmen her türlü verimsiz toprakta dahi yetişebilir. Genellikle dağlık alanda ve çalılarda yetişen alıç ağacı kolay kolay hastalanmaz. Alış ağacında çok nadir olarak enfeksiyon türü görülebilir.

Alıç Ağacı Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır? Alıç Ağacı Kullanım Alanları

Günümüzde alıç ağacının en çok meyvesi tüketilmektedir. Bunun yanı sıra alıç ağacının yapraklarından çay da yapılabilir. Türkiye genelinde yüksek dağlık kesimlerde yetişen ve sonbahar aylarında olgunlaşan alıç ağacı astım ve bronşit gibi hastalıklara iyi gelmektedir.

Özellikle kalp ve damar sistemi fonksiyonlarını normale döndüren alıç meyvesi tansiyon hastalıklarının da iyileştirilmesinde kullanılmaktadır. Kolesterolü düşürmek için de alıç meyvesi kullanılmaktadır. Kalbin en iyi ilacının alış meyvesi olarak bilinmektedir. Hafızayı da güçlendiren alıç meyvesi ağır enfeksiyon rahatsızlıklarını da iyileştirir.