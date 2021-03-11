Ali Kıran Baş Kesen ne demek? Ali Kıran Baş Kesen deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Ali kıran baş kesen deyimi, bulunduğu yerde ya da bölgede zorbalık eden ve her şeyi zorbalıkla kabul ettirmeye çalışan insanlar için kullanılan bir deyimdir.

Ali Kıran Baş Kesen Ne Demek?

Ali kıran baş kesen deyimi, zorba ve acımasız kişiler için söylenmektedir.

Ali Kıran Baş Kesin Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?

Ali kıran baş kesen, etrafındaki insanlara zorbalık eden, acımasızca davranan insanlar için kullanılan bir deyimdir. Her kimki insanlara her şeyi zorla kabul ettirmeye çalışıyor, üzerlerinde baskı kuruyor ve zorbalık ediyorsa, o kişi ali kıran baş kesendir.

Ali Kıran Baş Kesen Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Ona herkes boyun eğiyor çünkü o ali kıran baş kesendir.