Ali Kıran Baş Kesen ne demek? Ali Kıran Baş Kesen deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)
Deyimler günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Hemen hemen her konuşmamız sırasında en az birkaç tane deyim kullanırız. Çünkü az sözle çok fazla şey söylememize yararlar. Bu deyimlerden biri de ali kıran baş kesen deyimidir. Peki bu deyimin anlamı nedir ve örnek cümle içinde kullanımı nasıldır? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Ali kıran baş kesen deyimi, bulunduğu yerde ya da bölgede zorbalık eden ve her şeyi zorbalıkla kabul ettirmeye çalışan insanlar için kullanılan bir deyimdir.
Ali Kıran Baş Kesen Ne Demek?
Ali kıran baş kesen deyimi, zorba ve acımasız kişiler için söylenmektedir.
Ali Kıran Baş Kesin Deyiminin Anlamı (TDK) Nedir?
Ali kıran baş kesen, etrafındaki insanlara zorbalık eden, acımasızca davranan insanlar için kullanılan bir deyimdir. Her kimki insanlara her şeyi zorla kabul ettirmeye çalışıyor, üzerlerinde baskı kuruyor ve zorbalık ediyorsa, o kişi ali kıran baş kesendir.
Ali Kıran Baş Kesen Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı
Ona herkes boyun eğiyor çünkü o ali kıran baş kesendir.