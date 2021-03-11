Ali Cengiz Oyunu ne demek? Ali Cengiz Oyunu deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Bu deyimin çıkış noktası Ali Cengiz isimli eski bir masaldır. Bu masalda kılıktan kılığa girerek insanları kandıran Ali Cengiz adlı bir karakterin yaşadıkları anlatılır.

Ali Cengiz Oyunu Ne Demek?

Ali Cengiz Oyunu deyimi, kurnazlık yaparak karşı tarafı aldatmak demektir. Menfaatleri için yalan söyleyen, hile yapan ve insanları kandırmaktan hiç çekinmeyen insanlar için bu deyim kullanılır.

Ali Cengiz Oyunu Deyiminin Anlamı (TDK)

Anlamı: Kendi çıkarlarından başka bir şey düşünmeyen insanların yaptığı hile. Anlamı: Dürüstmüş gibi görünüp sürekli yalan söylemek.

Ali Cengiz Oyunu Örnek Cümle İçinde Kullanımı

1- Oynadıkları Ali Cengiz oyununun bedelini en ağır şekilde ödediler.

2- Bu devirde hedeflerini gerçekleştirmek için Ali Cengiz oyunu oynayan çok insan var.

3- Aç gözünü, bunlar hep Ali Cengiz oyunu.