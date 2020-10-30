Algoloji nedir? Algolog ne demek? Ağrı tedavisi uzmanı (Algolog) neye ve hangi hastalıklara bakar

Algoloji, vücudun herhangi bir yerinde nedenli ve ya nedensiz oluşan ağrıları inceleyen tıp alanıdır. Ağrıların doğru şekilde tanısının konulmasının ardından doğru tedavi yöntemleri de Algoloji uzmanları tarafından uygulanır.

Algoloji Nedir?

İnsanların vücudunun herhangi bir yerinde farklı nedenlerden dolayı ağrılar oluşur. Bu ağrıların da ortadan kaldırılması için Algoloji alanına gidilmesi gerekir. Algoloji alanında bu ağrıların nedeni tespit edilir. Vücuttaki ağrılar insanların geçmişteki deneyimlerinin sonucunda da oluşabilir. Özellikle de sırt, bel-bacak ve boyun ağrıları Algoloji dalı tarafından ele alınır. Aynı zamanda nedeni belirlenemeyen kronik ağrılar da Algoloji uzmanları tarafından araştırma konusu olabilir. Özellikle de kronik hale gelen ağrıların nedenlerinin tespiti çok önemlidir.

Algolog Ne Demek?

Vücuttaki nedeni bilinmeyen ağrılar Algoloji dalı tarafından tarafından tespit edilir. Özellikle bu ağrıların nedeni Algologlar tarafından bulunur. Bunlara uygun bir de tedavi belirlenir. Vücutta meydana gelen tüm bu ağrıların tanısını koyan ve tedavisini uygulayan uzmanlara ise Algolog denilmektedir. Algologlar, hastalarda meydana gelen ağrıları detaylı bir şekilde incelerler. Bu incelemeler sonucunda ise hastaya uygun ağrı kesiciler verilebilir. Kronikleşmiş ağrıların ise nedenleri belirlenir. Bu ağrılar Algoloji uzmanları tarafından tedavi edilir.

Ağrı Tedavisi Uzmanı (Algolog) Neye Ve Hangi Hastalıklara Bakar?

Vücutta oluşan her bir ağrının nedeni çok farklıdır. Ağrı tedavisi uzmanları yani Algologlar bu ağrıların nedenini araştırırlar. Özellikle kronikleşmiş ağrılar, baş ağrıları, bel ağrıları, bel fıtığı gibi ağrılar ile Algologlar ilgilenir. Algologlar kısa süreli ve sonucu çok olumsuz ağrıları tedavi ettikleri gibi bazı ağrılar ise daha kronikleşmiştir. Bunun yanı sıra kanser ağrısı, diyabetik nöropati ve romatizmal hastalıklar konusunda Algologlar tarafından detaylı bir araştırma yapılır. Algologlar travma ve ağrılar noktasında detaylı bir araştırma ve muayene yaparlar. Bunun sonucunda ise ağrılara yönelik tedavi yöntemleri ortaya konulur.

Vücuttaki ağrılar basit gibi görünse de aslında ciddi hastalıklara davetiye çıkarabilirler. Bu nedenle belirti görüldüğü andan itibaren iyi bir hekime görünmek gerekir. Bu sayede hastalıklar ile ilgili daha erken bilgi sahibi olunur. İyi bir Algolog tarafından da doğru tanı konulur. Sonrasında ise tedaviye geçilecektir. Ağrılar bu sayede daha kısa bir zamanda geçecektir. Algologlar da belli başlı tedavi yöntemi uygularlar. Öncelikle hastaya basit şekilde ağrı kesiciler verilir. Ağrı kaynaklı uykusuzluk, depresyon gibi sorunlar varsa yardımcı ilaçlar da kullanılır. Sonrasında ise ağrının kaynağını ortadan kaldırmak gerekir.

Vücutta beliren ağrıların çeşitlerine göre ağrı devam ediyor ise nedeni iyi bir şekilde araştırılmalıdır. Buna göre kronik ağrılar için detaylı bir şekilde araştırma yapılmalıdır. Bunun akabinde ise sonuçlara göre bir tedavi uygulanabilir. Buna göre ağır ağrılarda genellikle morfin gibi keskin ağrı kesicilerin kullanıldığı zamanlar da olur. Kanser ağrıları dışındaki hastalarda morfin de dahil yüksek dozlara çıkılmaz. Kanser nedeni ile oluşan ağrılar yüksek şiddette olduğu için bazı durumlarda yüksek doz morfinler de verilebilir.

Algologlar tarafından uygulanan bir diğer tedavi yöntemi ağrı oluşan bölgedeki sinir blokları yakılarak ağrı devre dışı bırakılır. Bu oldukça önemli ve ileri düzeyde bir tedavi yöntemi olarak bilinir. Bunun yanı sıra bazı durumlarda kanser hastaları dışındaki kişilere radyofrekans ve enjeksiyon gibi yöntemler ile tedavi uygulanır. Bu yöntemler ile ağrılar da net biçimde tedavi edilir.