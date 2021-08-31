Algida Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Algida Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Unilever'in en kârlı olan yan kuruluşu niteliğine sahip Algida, çok sayıda ülkede yerel dondurma şirketlerinin satın alınıp adlarının değiştirilmesi aracılığı ile global pazarda oldukça büyük bir yer edinmiştir.

Algida Hangi Ülkenin Markasıdır?

Algida dondurma markası, Birleşik Krallıklara ait olan bir markadır. Günümüzde çeşitli ülkelere bu dondurmayı ihraç etmektedir.

Algida Nerede Üretiliyor?

Algida markası, İngiltere içerisinde pek çok farklı isimler ile üretilmektedir.

Algida Ne Zaman Kurulmuştur?

Algida, 1990 tarihinde kurulmuş olan bir markadır. Dünya çapında bilinen ve tanınan bir dondurma markasıdır.

Algida Markasının Sahibi Kimdir?

Algida’nın sahibi Wall’s Unilever’dir. Algida markasının Türkiye üzerinde de satışı bulunmaktadır.

Algida’nın Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi Nedir?

Algida’nın orijinal adı Wall's Unilever’dir. Wall's, 1786 tarihinde Londra'nın St James’s Market alanında bir kasap tezgâhtarlığı açması ile birlikte Richard Wall tarafından kurulmuştur. 1900’lü yıllarda iş Richard'ın torunu olan Thomas Wall II tarafından yönetilmiştir.

Her yıl şirket içindeki, turta, sosis ve ete yönelik olan talep düştükçe yaz ayları içerisinde personellerin işten çıkarılması durumu ortaya çıkmaktaydı. Bu sebepten dolayı 1913 tarihinde Thomas Wall II, yaz mevsiminde bahsedilen işten çıkarma durumlarından kaçınabilmek amacı ile dondurma yapma düşüncesini tasarlamıştır.