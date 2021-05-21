Alg nedir ve zararları nelerdir? Alg özellikleri hakkında bilgi

Alg, nemli ağaç gövdelerinden dere, göl ve denizlere kadar çok çeşitli ortamlarda yeşil bir örtü şeklinde görülen canlılara verilen isimdir.

Alg Nedir Ve Zararları Nelerdir?

İnsan bu ekosistem içerisinde elbette yalnız değildir. Ekosistemi meydana getiren milyonlarca canlı türü bulunmaktadır. Bu canlı türlerinin hepsinin bir amacı ve görevi vardır. Ekosistemin sorunsuz biçimde işlemesi ve varlığını sürdürebilmesi işte bu ekosistemin bozulmadan korunarak devamının sağlanması ile mümkündür. Geniş kitlelerce "su yosunu" olarak bilinen milyonlarca alglerin de bu ekosistemde bir varoluş amacı bulunmaktadır.

Algler ekosistem bakımından büyük bir öneme sahip bulunmaktadırlar. Algler halk arasında "su yosunu" olarak bilinmektedir. Algler, deniz ve göl ile birlikte derelerde de yaşayan esasında çok çeşitli olmasına rağmen yeşil bir örtü biçiminde görülen canlılara denir. Algler klorofil içeren, çiçeksiz ve sporlu canlılardır. Algler farklı farklı türleri olan canlılardır. Alg türlerinin bazıları çok yararlı iken bazı alg grupları ise zararlıdır.

Alglerin özelliklerine bağlı olarak faydaları, zararları ya da bazı amaçları bulunduğu söylenebilir. Alglerde kendi içlerinde bazı gruplara ayrılırlar. Birinci grup algler hareketli ve hareketsiz algler olarak ikiye ayrılır. İkinci gruptaki algler ise bir hücreli algler veya koloni şeklinde yaşayan algler olarak ayrılırlar. Üçüncü bir grup algler ise dallanmış ya da dallanmamış algler olarak gruplandırılırlar. Dördüncü grup sınıflandırmada ise algler; yapraksı, ipliksi, şeritli yahut tüpsü algler olmak üzere ayrılırlar.

Algler ekosistem içerisinde mikroskobik canlılar olup fotosentez yapmaktadırlar. Algler hayat için önemli bir potansiyel teşkil eden ekosistemin bu anlamda önemli birer parçasıdır. Biyoloji bakımından üzerinde durulan en önemli husus ise alglerin zararlarıdır. Alglerin bazı zararları bulunmaktadır. Bugün artık alglerin takibi yapılarak ekosistemi bozacak derecede çoğalmaları durumunda özel ölçümler eşliğinde temizleme işlemi gerçekleştirilmektedir. Algların zararlarını şu başlıklar altında toplamak mümkündür:

Alglerin çok fazla oksijen tüketmeleri en başta gelen zararlarıdır. Aşırı oksijen tüketimi çevredeki canlıları tehdit edecektir.

Algler hızlı ve aşırı derecede çoğalırlar. Bu durumda bulundukları bölgedeki göl ve su havzasında kirlenme meydana getirir. Bu özel duruma da "alg patlaması" adı verilir.

Alglerin bir başka zararlı yönü ise sudaki balıkların ölümüne sebep olmalarıdır.

Sayılan bu zararları nedeniyle algler bulundukları ortamda yaşamı tehdit etmemeleri bakımından mutlaka düzenli biçimde temizlenmelidirler.

Alg Özellikleri Hakkında Bilgi

Alglerin ekosistem içerisindeki görevleri karbondioksit ve suyu ışığın yardımıyla karbonhidrata çevirmektir. Bunu da yapılarında bulunan pigmentler sayesinde gerçekleştirirler. Alglerin özelliklerini ana başlıklar itibariyle şöyle sıralamak olanaklıdır:

Alglerin en önemli özelliği fotosentez yapabilmeleridir.

Algler tek başına olduğu gibi koloni şeklinde de yaşayabilirler.

Alglerin yaşam alanları ekseriyetle; nemli topraklar, sulu ortamlardır. Bu sebeple akvaryum ve havuzlarda da görülürler.

Alglerin 3 farklı şekilde üreme yöntemleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki koloni oluşturan alglerin hücreler halinde bölünmesiyle gerçekleşen üreme yöntemidir. İkincisi ise alglerin ana bireyden ayrılarak farklılaşmaları şeklinde gerçekleşen üreme biçimidir. Alglerin üçüncü üreme şekli ise eşeyli üremedir. Ekosistemin devamı ve sürdürülebilirliği bakımından algler büyük bir öneme sahip bulunmaktadırlar.