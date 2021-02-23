Alfabe Öğreniyorum - Alfabe Nedir Ve Türk Alfabesi Kaç Harf? Türkçe Alfabe Harfleri Sırası Ve Tablosu

Yeni Türkiye cumhuriyetinin kurulması ile birlikte batılı devletler ile uyum sağlanması için bir dizi yenilik yapılmıştır. Bu yeniliklerin başında bulunan ve en önemli adım olarak kabul edileni ise yeni Türk alfabesi olmaktadır.

Türk Alfabesi Nedir?

Türkler dünyanın ilk yıllarından itibaren daha iyi iletişim kurmanın pek çok yolunu öğrenmeye çalışmışlardır. Bu nedenle ilk zamanlardan itibaren tarihte ki pek çok kavimden farklı olarak kendilerine alfabe edinmeyi esas aşmışlardır. Bilinin ve Türklerin ilk alfabesi kabul edilen yazı türünün Göktürk devleti bulmuştur. Bu yazı tipi 1970 yılında çözümlenmesi le bilekte yıllar önce yaşamış olan Türklerin ataları araştırılmıştır. Devamında bir süre sonra din değişmeleri ile yeni alfabelerin edinimi gerçekleşmiştir.

Bu alfabelerden sırası ile gelen ise Uygur alfabesi olarak bilinmektedir. Bu alfabeler din değiştiren Uygur devleti için son derece önemli olmaktadır. Devamında ise Türk devletlerinin İslamiyet ile danışması gelmektedir. Bu aşamada daha çok Arapça ve farca yazı ve yazıtların etkisi altında kalmışlardır. Özellikle Selçuklu devleti için bu durum geçerli olmaktadır.

Selçuklu devletinde saray dili farsça asker dili Türkçe ve halk dili ise Arapça olarak bilinmektedir. Unutulmaması gerekeni bir süre sonra alfabe için de Arapçanın kullanılmasıdır. Devamında ise bir süre Türkçenin önemi anlaşılmıştır. Çünkü zaman içinde toplumlar gerçek dillerini unutmaya başlamışlardır. Son olarak Osmanlı İmparatorluğunda ise Osmanlıca alfabesi kullanılmıştır.

Bu alfabenin özelliği genellikle Arap alfabesini oldukça benzerli göstermiş olmasıdır. Fakat unutulmaması gereken Osmanlıcada Arap alfabesinde farklı olarak bazı işaretler yoktur. Genellikle küçümsenen bir şey gibi görünse de bir dil için son derece önemli bir kavram kabul edilir bu gibi farklılıklar. Devamında ise Osmanlı devletinin yıkılması ile birlikte tarihte her zaman olduğu gibi yeni bir Türk devleti kurulmuştur.

Bu devlet hem batı ile iletişimi arttırmak hem de okuryazar oranını arttırmak için yeni ve kolay bir alfabe seçer. Bu alfabe Latin alfabesidir. Fakat alfabe Latin alfabesine göre oldukça farklıdır. Öyle ki alfabe Türk toplumunun konuştuğu gibi yazmasını sağlamaya yönelik geliştirilmiştir.

Türk Alfabesi Kaç Harf?

Türk alfabesi Latin alfabesinden ilham alınarak oluşturulan bir alfabe olmaktadır. Fakat Latin alfabesinde farklı olarak harf sayısı daha fazla kabul edilmektedir. Türk alfabesinde bulunana harf sayısı tam olarak 29 harftir. Bu harflerin 8 tanesi sesli harf olarak nitelendirmektedir. Bu harfler a e o ö ü u ı i olarak bilinmektedir. Geriye kalan 22 harf ise sessiz harf olarak bilinmektedir. Türkçe dünyada bulunan pek çok dilden farklı olarak yazıldığı gibi okunan bir dil olarak bilinmektedir.

Türk Alfabesi Özelikleri Nelerdir?

Türk alfabesi diğer alfabelerden farklı olarak öğrenim açışınsan son derece kolay ve uygulanışla olduğu bilinmektedir. Yani bireylerin akıllarında geçen kelimelerin tamamen karşılı alfabede bulunmaktadır. Türkiye cumhuriyetin bir çocuğun alfabeyi tam olarak öğrenip yazma süresi yaklaşık altı ay olarak bilinmektedir. Bu durum dünya üzerinde olan birçok ülkeye kıyasla oldukça kısa bir süreçtir.

Devamında eski döne öğrencileri 8 yaşında dahi okula başlasa tam zamanında öğrenim görmeleri muhtemel olmaktadır. Bir öğrencinin tam olarak yani kör okuyuş olarak tabir edilen okuma derecesine erişmesi yaklaşık dört yıldır. Kör okuma yöntemi sadece heceleri veya anlık olarak yazıyı dahi görse birkaç cümlesini son derece uygun şeklide okumaktır.

Eğer bu durum Türk alfabesinde geçerli ise bu durum yazıların don derece okunaklı olmasında kaynaklanmaktadır. Örneğin Arapça ili için küçücük bir nokta dahi kelimenin anlamını çok önemli ölçüde değiştirmektedir. Bu durum sayesinde bireylerin daha hızlı ve okuma yaza becerisine sahip olması yaygın olarak beklenmektedir.

Türk Alfabesi Harfleri Nasıl Yazılır ve Okunur? Türkçe Alfabe Harfleri Yazılışı ve Okunuşu

İlk olarak iki çeşit Türk alfabesini okuma ve yazma yöntemi bulunmaktadır. Bireylerin aklına sık sık gelen Türk alfabesi nasıl okunur sorunsun cevabı son derece basit olmaktadır. Türk alfabesini okumak isteyen bireylerin ayrıntılı şekilde çalışmaları çokta gerekmemektedir. İlk olarak hayatında hiç kalem ahi tutmamış bireylerin okumasın için uygulanan yöntemdir.

Bu bireyler kısa hiçbir alfabede yazma bilmeyen bireyle olarak tanınır. Diğer bireyler ise hayatlarının bir anında profesyonel olarak kalem tutmuş bireylerdir. Kalem nasıl tutulacağını bilen bireyler diğer bireylere göre en az iki asım öndedir. Bu nesnel daha sağlıklı ve daha hızlı bir eğitim almaları muhtemel olmaktadır.

Türk alfabesinde bulunana harflerin okunuşu ise şöyledir:

A: a

B: be

C: ce

Ç: çe

D: de

E: e

F:fe

G:ge

Ğ: yumuşak gı

H: he

I: ı

İ: i

J: je

K: ke

L: le

M: me

N: ne

O: o

Ö: ö

P: pe

R: re

S: se

Ş: şe

T: te

U: u

Ü: ü

V: ve

Y: ye

Z: ze

Türk Alfabesi Harfleri Sırası

Türk alfabesi en çok kullanılanlardan en az kullanılan harflere doğru bir sıralama gerçekleşmektedir. Genellikle alfabe de bulunan ilk iki hece çocukların kullandıkları ilk iki hece olarak bilinmektedir. Çünkü bebeklerin bir süre sonra çıkardıkları ba ba ba sesleri alfabenin aslında ilk iki üyesidir. Türk alfabesinin harfleri ise sırası ile şöyle olmaktadır.

A, B, C, Ç, D, E, F, G, Ğ, H, I, İ, J, K, L, M, N, O, Ö, P, R, S, Ş, T, U, Ü V, Y, Z