Alfabe Değişiklikleri Türk Edebiyatına Nasıl Etki Etmiştir? Türklerde Alfabe Değişikliklerinin Etkileri

Alfabe değişikliği Türk edebiyatını da etkilemiştir. Cumhuriyet kurulduktan sonra 1 Kasım 1928 yılında ilan edilen yeni Türk alfabesi ile Türk edebiyatı da dahil olmak üzere bir çok alanda yenilik hareketi başlamış olmaktadır.

Alfabe Değişiklikleri Türk Edebiyatına Nasıl Etki Etmiştir?

Alfabe değişikliği Türk edebiyatını da etkilemiş olumlu olduğu kadar olumsuz etkileri de göstermiştir. Osmanlıca yazılan eserlerin batı edebiyatına uzak olmasından Arap alfabesinin Latin alfabesi ile uyumsuz etki etmesinden ötürü birçok eser yabancı dilden tercüme halinde yahut Fransızca olarak okunmaktaydı. Yeni Türk alfabesinin kabulü ile alfabede birlik ve düzen sağlanarak Türk dilinin özellikleri belirtilip bu özelliklere göre edebiyatı da şekillenmiştir.

Türklerde Alfabe Değişikliklerinin Etkileri Nelerdir?

Türklerde alfabenin değiştirilmesi Türk alfabesinin Osmanlıca diline yakın harfler içermesi sayesinde kolaylıkla öğrenilmiştir. Eğitimde ve bilimde birlik ve düzen sağlanarak gelişimin temelleri atılmıştır.

Edebiyatın ortaya konulması bir millete ait kültürün aktarılmasını kolaylaştırmıştır. Bununla beraber olumsuz etkisi ise geçmiş eserlerin birçok dilde olması ile yeni nesillere aktarımı zorlaşmış ve geçmişle bağ kurulması daha güç hale gelmiştir.

Alfabenin Türk edebiyatına etkilerinin yanında teknolojinin takibini kolaylaştırması da mümkün hale gelmiştir. Eserlerde bir tek dil kullanılması eğitimin her yerde eşit şekilde öğrenilmesini kolaylaştırmayı sağlayarak eğitimde birlik oluşmuştur.

Alfabenin değişikliğinin diğer etkileri ise toplumun kültürünün tek bir dil ile oluşumunu sağlayarak gelecek nesillere aktarımı daha rahat hale getirilmiştir. Verilen eserlerin okuma yazma oranının artması ve dilin hem halk hem de eğitimli kişiler tarafından kullanılması ve anlaşılmasını sağlamıştır.

Türker için Türk birliğini oluşturmakta ve Türk edebiyatını desteklemekte faydalı olmaktadır. Alfabenin değişikliği vatanın tek bir dil birliğinde olması ihtiyacından ortaya çıkmaktadır. Toplumun bir dil altında toplanarak aynı anlayışı ve kültürü yaşayarak yaşatmaları sağlanmaktadır.

Türker geçmişten günümüze birçok yurt edinip yaygın bir yaşantı sürmelerinin yanında göçebe kültürleri sonunda tek bir dil altında toplanarak kendi ırk ve kültür karakterini korumaları sağlanmıştır. Türk örf ve adetleri korunarak gelecek aktarımı sağlanmaktadır.

Türk dilinin benzersiz özellikleri kişileri hem Latin alfabesini öğrenmeye hem de Arapça alfabesini daha kolay öğrenmeye neden olmaktadır.