Alfa Lipoik Asit nedir ve nasıl kullanılır? Alfa Lipoik Asit faydaları hakkında bilgi

Alfa lipoik asit, (ALA) ya da tioktik asit olarak bilinen oktanoik asitten türetilmiş olan bir bileşik. Alfa lipoik asit normal şartlarda hayvansal gıdalarda mevcut olup metabolizma açısında son derece gerekli olan bir maddedir. Vücutta kendiliğinden oluşan bir bileşiktir. Hücresel düzeyde işlevlerde görev almaktadır. Enerji üretimi bunlardan biridir.

Alfa Lipoik Asit Nedir?

Hücrelerde mevcut olan ve vücudun hayatı faaliyetlerini sürdürmesi için gereken enerjinin üretimini sağlayan bir yağ asididir. Kan şekerinin enerjiye dönüştürülmesinde görev almaktadır. İnsan vücudu ihtiyaç duyulan bütün Alfa lipoik asidi üretebilmektedir. Bununla birlikte bazı ihtiyaç duyulan hallerde dışarıdan gıdalarla da Alfa lipoik asit alımı yapılmaktadır.

Alfa Lipoik Asit Nasıl Kullanılır?

Alfa lipoik asit, vücut tarafından sentezlenebilmesine karşın aynı anda diyetten de absorbe edilebilmektedir. Alfa lipoik asit kan seviyelerinde, bileşeni içeren gıdaların tüketiminden itibaren yaklaşık olarak 30-60 dakika sonra gözlemlenmektedir. Karaciğerde büyük ölçüde metabolize olduğu düşünülmektedir.

Düzenli bir diyetten elde edilen miktarın 100 katına dışarıdan fazla alınan besinlerle erişilebildiği bilinmektedir. Alfa lipoik asit içeren besinlerin bitkisel kaynakları arasında ıspanak, domates, lahana, pazı, patates ve brokoli yer almaktadır. Maya ile karaciğer ve kalp gibi iç organ etlerinde de Alfa lipoik asit bulunmaktadır. Gıdadan alınan Alfa lipoik asit genellikle vücutta bulunan serbest ALA seviyesinde fark edilebilen bir artışa sebep olmaz.

Alfa lipoik asit, kapsüller veya enjeksiyon şeklinde de damar yolu ile vücuda alınabilmektedir. Günlük olarak 20 veya 50 mg arasında alınmasının uygun olduğu belirtilmektedir. Herhangi bir sağlık problemi olanların ya da düzenli bir şekilde ilaç kullanan kişilerin doktorlarına başvurarak bu asidi içeren gıdaları tüketmeleri tavsiye edilmektedir.

Alfa Lipoik Asit Faydaları Hakkında Bilgi

Alfa lipoik asidin, insan sağlığına pek çok faydası olduğu bilinmektedir. Bu faydalar şöyle sıralanabilir:

- Yağda ve suda kolay çözünmesi sebebi ile şeker hastalarında önemli bir yarar sağlar.

- Alfa lipoik asit, hücrelerde gezinme özelliği ile damarlardan geçerek yapısal olarak nitelendirilen hücrelere ulaşmaktadır. Böylelikle beyin ve sinir hücrelerinin serbest radikallere karşı korunmasında önemli bir görev üstlenmektedir. Bunama ile diğer beyin hastalıklarından korunmak için son derece etkili olduğu ifade edilmektedir.

- Kan şekerini düşürme özelliği sayesinde şeker hastalığında rastlanan kaşınma, uyuşma, sinir tahribatı ve kaşınma gibi rahatsızlıkları önleyici bir etkiye sahiptir.

- Perifal nöropati, merkezi sinir sisteminin beyin ile arasındaki bağlantıyı etkilemektedir. Yaralanmalar, tiroid hastalıkları, alkolizm, böbrek yetmezliği, şeker hastalığı sonucunda ortaya çıkmaktadır. El ve ayaklarda karıncalanma, uyuşma ve kas güçsüzlüğü görülen belirtiler arasındadır. Son yapılan bilimsel araştırmalara göre alfa lipoik asidin, sinir hücrelerine girerek tahribatı yavaşlattığı ve nöropotik semptomları azalttığı tespit edilmiştir.

- Glokom, katarakt, multipl skleroz, yanan ağız sendromu ve Alzeimer hastalığı ile verilen mücadelelerde başarı kazanmak için tavsiye edilmekle birlikte bu konuda kesin bilgiler henüz elde edilmemiştir.

- Alfa lipoik asit içeriğinde bulunan güneş yağlarının, güneş etkilerini azalttığı görülmektedir.

Alfa lipoik asidin etkisi ispatlanan özellikleri arasında anti-aging (yaşlanmayı önleme), sinir hasarını giderme, kan şekerinin kontrolü ve kilo verme şeklinde sayılabilir.