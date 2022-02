Alfa kuşağı nedir, hangi yıllar arasındadır? Alfa kuşağının kişilik özellikleri

Haberin Devamı

21.YY’ da dünyaya gelmiş farklı bir kuşak yetişmektedir. Alfa Yunan alfabesinin ilk harfi olduğu için sıfırlanan yeni nesil olarak nitelenebilir.

Alfa Kuşağı Nedir?

Toplumlarda her nesil arasında kuşak farklılıkları bulunmaktadır. Bu durum kuşak çatışması olarak ta nitelenmektedir. Şu anda toplumda farklı kuşaklar bulunmaktadır. Bu kuşaklar şu şekilde sıralanmaktadır;

Sessiz Kuşak: 1945 ve öncesi

Baby Boomers: 1946- 1964

X Kuşağı: 1965- 1976

Y Kuşağı: 1977- 1995

Z Kuşağı: 1996- 2015

Alfa Kuşağı: 2016

2016 yılı ve sonrası doğan çocuklar Alfa kuşağını temsil etmektedir. Çocukları doğdukların dünya koşullarına göre bakış açısı ve yaşam şekli geliştirmektedir. Sessiz kuşak olarak adlandırılan kuşağın savaşlarla ve yokluk içinde büyümeleri onların daha itaatkar olmalarına neden olmuştur. Alfa kuşağı ise hızla değişen bir dünyanın içinde doğmuşlardır. Teknoloji ve hızlı değişim onların hayata bakışını etkilemektedir.

Bu nesil X ve Y kuşağının çocuklarıdır. Bu neslin en büyük bireyi bugün 6 yaşında olmaktadır. Alfa ismini Yunan alfabesinden almaktadır. Yunan alfabesinde ilk harf alfa olarak geçmektedir. Bu ismin verilmesinin anlamı ise sıfırlanan dünyada yeni bir nesil olmaları şeklinde düşünülmektedir.

Alfa Kuşağı Hangi Yıllar Arasında

Her kuşak farklı bir yıl dilimi içinde yer almaktadır. Alfa şu anda toplum içinde buluna en genç ve san kuşak olarak bilinmektedir. 2016 yılı ve sonrası dünyaya gelen tüm çocuklar Alfa kuşağı çocukları olarak bilinmektedir. Her neslin özelliklerini keskin çizgiler ile birbirinden ayırmak mümkün değildir. Her geçişte önceki nesillerin bazı özelliklerini bünyelerinde taşımaktadırlar. Alfa kuşağının en genç nesli ise her an dünyaya gelen çocuklar olmaktadır.

Her hafta yaklaşık 2,5 milyon alfa çocuk dünyaya geldiği düşünülmektedir. Dünya nüfusundaki hızlı artış göz önüne alındığında geniş bir Alfa nüfus olduğu ve olacağı düşünülür. Alfa kuşağından sonra gelecek kuşaklara verilecek isimler şimdiden belirlenmiştir. Beta, Gamma şeklinde isim verilmeye devam edilecektir.

Alfa Kuşağının Kişilik Özellikleri

Alfa kuşağının kişilik özellikleri diğer kuşaklardan farklı olmaktadır. Bu kuşak hızla değişen bir teknolojinin içinde gözlerini dünyaya açmaktadır. Cep telefonları ve teknolojik aletler onlar için sıradan ürünlerdir. Teknoloji sayesinde bilgi düzeyleri de yüksek olacaktır. Bu nesil diğer nesillere oranla daha fazla ben merkezci bir yapıya sahiptirler. Paylaşım yapmaktan çok keyif almazlar. Kendilerinden bir önceki nesil Z kuşağı olarak nitelendirilmektedir. Bu kuşakta sahiplenme duygusu zayıf olmaktadır.

Bu kuşakta ise yeniden sahiplenme duygusu görülmektedir. Kuşağın en belirgin özelliği özgür yapıları olarak görülmektedir. Kısıtlayıcı anne babalar ile iletişim imkanı bulunmamaktadır. Enerjileri yüksek olan bu nesil adrenalin düzeyi yüksek aktiviteleri de sevmektedir. Sınırlar, kurallar ve kalıplar onlar için yıkılması gereken duvarlar olarak görülmektedir.

Anı yaşamaya önem verirler. Değişime açık olurlar ve davranış değişiminde eğilimleri vardır. Günü ve yaşanan olayları kaçırmamaya özen gösterirler. Toplumsal baskılar onların anlam veremediği konular olmaktadır. Rahatlık, fikir özgürlüğü, istediklerini yapmak gibi konulara odaklanırlar. Yeme alışkanlıkları genellikle sağlıksız gıdalar ile olmaktadır. Keyif aldıkları şeyleri yapma eğilimi gösterirler. Bugüne kadar gelen en farklı kuşak olabilecekleri belirtilmektedir. Ama kişisel özellikler ve aile etkisinin varlığı göz ardı edilmemelidir.