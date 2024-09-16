Alfa kuşağı nasıl öğrenecek?

Haberin Devamı

Belki pandemi olmasa, çocuklarımızın kafasında da bu tablo uzun süre değişmeyecekti. Dedenizin akıllı telefonu veya interneti yoktu, ama sınıf düzeni ve sıralar hep aynıydı. Oysa çocuğunuz, teknolojinin içine doğdu. Dedenizle çocuğunuzun aynı sıralarda eğitim görmesi nostaljik ve romantik görünse de, günümüz Alfa kuşağının ihtiyaçlarını karşılamak ve dikkatini çekmek için yeterli mi? Kıbrıs İlim Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez hürriyet/eğitim sayfasında yayımlanan yazısında Z kuşağından sonra gelen Alfa kuşağının artık okul çağına geldiğine dikkat çekerek dijital becerileri bugüne kadarki tüm kuşaklardan daha yüksek olan bu kuşağı detaylı olarak tanımladığı yazısında onlara kaliteli eğitim vermenin yollarını anlatıyor.

Haberin Devamı

Prof. Dr. Aslı Bugay Sökmez’in yazısını okumak için tıklayın.