Alfa kuşağı düşmeyi bilmiyor... Fiziksel olarak okula hazır değiller

Güncelleme Tarihi:
Özellikle ilkokulda beden derslerinin önemi pandeminin ardından daha da çok arttı. Yeni nesil öğrencilerin düşmeye daha yatkın olduğunu üstelik nasıl düşeceklerini de bilmediklerini gözlemleyen beden eğitim öğretmenleri çocuklara düşme eğitimi vermek gerektiğini düşünüyor. 5 yıl öncesine kadar çocukarın sokak oyun kültürünün bilgisinin ve dışarıdaki hazır buluşuluklarının daha fazla olduğuna dikkat çeken Beden eğitimi öğretmeni Alican Boztaş gözlemlerini şöyle anlattı:
HAREKET BECERİLERİ EN DÜŞÜK SEVİYEDE
“Son yıllarda özellikle okul öncesi dönemde 4-6 yaş arasında ve ilkokul çağında olan çocuklarda yapılan bilimsel çalışmalar ‘endişe verici’ bir oranda okula başlamaya fiziksel olarak hazır olmadıklarını ortaya çıkardı” diyen Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Akşit şöyle konuştu:
Özellikle gelişimsel bozukluklar, dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu(DEHB), motor beceri yani hareket etme yeteneği ile ilişkilendirilmiş tipik sendromlar var. Bu problemler çocuklarda koordinasyon sorunlarına da yol açabiliyor. Çalışmalar, düşmelerin sıklığının, çocukların motor gelişim düzeyleri ile doğrudan ilişkili olduğunu gösteriyor.
ÇOCUKLAR FİZİKSEL OLARAK HAZIR DEĞİL
Son yıllara kadar bahsedilen ve herkes tarafından kabul edilen yargı; çocuklar bu evrelerde doğal aktivitelerini kendileri oluşturur ve sürdürürlerdi. Ne yazık ki, günümüzde çocuklar okul öncesi döneme motor becerilerin gelişimi için gerekli fiziksel aktivitelerden yoksun olarak başlıyor. Bunun en büyük nedenleri arasında, açık havada oyun oynanacak park ve bahçe hatta sokaklara çocukların ilgisinin azalması ve digital çağ ile birlikte bilgisayar, cep telefonu gibi teknolojik aletlerin daha fazla kullanılıyor olması yer alıyor. Ayrıca aileler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek istediklerinde, açık hava oyun parkları ya da doğal alanlar yerine alış veriş merkezlerini daha fazla tercih ediyor.
DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERDE KOORDİNASYON BOZUKLUKULARI ARTIYOR
Bu arada ilginç bir sonuçla karşı karşıyız; bir araştırmaya göre ne yazık ki okulda ve toplumda becerisiz olarak adlandırılan koordinasyon bozuklukluların aile geliri gibi çevresel faktörlerle ilişkilendiriliyor. Buna göre; düşük gelire sahip ailerin çocuklarının yüksek gelire sahip ailelerin çocuklarına kıyasla daha fazla risk altında olduğu görülüyor.”
NELER YAPILABİLİR?
Hareket eğitimi: Spor uzmanı eşliğinde yapılan egzersizler, motor becerilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.
Oyun terapisi: Eğlenceli aktivitelerle çocukların koordinasyon becerilerini geliştirmek mümkün.
Eğitim ve bilinçlendirme: Ailelerin ve öğretmenlerin bu konudaki farkındalığını artırmak önemli.
Çocuğu sokakla tanıştırmak: Yürümeyi öğrenen her çocuğun klasik çocuk parkları ve sokak oyunlarıyla tanıştırılması gerekiyor.