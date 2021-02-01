Alet İşler El Övünür atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Alet işler el övünür atasözü yapılan işlerde asıl başarının kullanılan alete olduğunu belirtir.

Alet İşler El Övünür Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Alet işler el övünür atasözünün anlamı Türk Dil Kurumunda açıklayıcı bir şekilde tanımlanmıştır. Bu açıklama şu şekildedir: "İnsan ne iş yaparsa yapsın, ne kadar usta olursa olsun, o iş için gerekli araç-gereç olmadan başarı elde edemez. Kaliteli iş, ancak iyi araç ve gereçlerle yapılabilir. Durum bu kadar açık olduğu hâlde insanoğlu, araç-gereci bir tarafa atıp kendi ustalığı ile övünmekten geri durmaz ." Burada anlatılmak istenen, yapılan işlerde asıl yük kullanılan araçta olduğu halde, asıl işi bu aletin yapıyor olduğu halde insanın bütün işi kendi yapıyor gibi görmesidir.

Alet İşler El Övünür Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Bu atasözümüz de günlük hayatta sık sık konuşmalarımızda, kurduğumuz cümlelerde geçmektedir.

Örneğin: Bütün işi makine yaptı ama boşuna dememişler alet işler el övünür diye bu sanki her şeyi kendi yapmış gibi ortalıkta geziniyor.