Alessandro volta kimdir, neyi buldu ve icat etmiştir? Alessandro volta hayatı, buluşları (icatları), sözleri ve biyografisi

Kont Alessandro Volta, İtalya'da dünyaya gelen önemli bir bilim insanı. Kendinden sonra gelen nesillere buluşları ile aydınlık bir yolu açan tarihte tanınan bir şahsiyettir. Volta, çalışmalarını zengin arkadaşı Giulio Gattoni'nin kendi evine kurduğu fizik laboratuvarında gerçekleştirmiştir. Alessandro Volta, çalışmalarını belirli bir süre burada yürütmüş ve bu esnada değerli bilimsel yazılar yazmıştır.

Alessandro Volta Kimdir?

Alessandro Volta, 18 şubat 1745'te İtalya'da Como'da doğmuştur. İtalyan fizikçi 5 Mart 1827'de 82 yaşında hayata veda etmiştir. Elektrikle ilgili ilk eserini 1769 yılında yayınlamıştır. 1800 yılında ise en büyük buluşu olan elektrik pilini gerçekleştirmiştir. 1779 yılında Pavia Üniversitesinde deneysel fizik profesörü olmuştur.

Neyi Buldu ve İcat Etmiştir?

Alessandro Volta'nın buluşlarından biri elektrofordur. 1775 yılında icat edilen bu buluşun, statik elektrik üretebilme niteliği bulunmaktadır. Diğer bir buluşu ise metandır. Alessandro Volta, metanı Benjamin Franklin'in "Yanabilen Hava" adlı yazısını okuduktan sonra 1776 yılında keşfetmiştir. Alessandro Volta'nın buluşlarından biri de EMF'dir. Elektromotor kuvveti, iki eş elektrot arasındaki potansiyel farkın galvanik hücrelerin elektromotor kuvvetine eşit olmasını ifade eder.

Alessandro Volta, uzun bir süre devam ettirdiği çalışmalar neticesinde elektrik akımı için çinko ve bakır ikilisinin en etkili ikili olduğuna karar vermiştir. Pil, Alessandro Volta'nın önemli buluşları arasında göze çarpmaktadır.

Alessandro Volta Hayatı

Alessandro Volta, soylu fakat zengin olmayan bir ailede İtalya'da doğmuştur. Babasının vefatından sonra amcası tarafından 12 yaşına kadar evde eğitim görmüştür. Yabancı dile olan yeteneği ile kolaylıkla Latince, Fransızca, Almanca ve İngilizce dillerini öğrenmiştir. İlerleyen yıllarda bu yeteneği ona diğer bilim insanları ile kolayca iletişim kurmasını sağlamıştır.

Alessandro Volta, kariyerine fizik alanında başlamış, 1774 yılında Como Kraliyet Okulunda fizikle ilgili dersler vermiştir. Ders vermekle birlikte Alessandro Volta elektrik, elektrokimya ve elektromanyetizma alanlarında deneyler yapmıştır. İlerleyen yıllarda Volta, elektrofor olarak adlandırılan içine sertleştirilen reçine bir karışım yerleştirdiği metal plakadan oluşan sınırsız miktarda elektrostatik yük üretilebilen bir makine icat etmiştir. Bu icat sayesinde Alessandro Volta, bilim alanında adını duyurmaya başlamıştır.

Alessandro Volta Buluşları (İcatları)

Alessandro Volta, 1776'da kimya deneyleri yapmıştır. Metan gazını izole etmiştir. Metan-hava karışımının kapalı bir kapta elektrik kıvılcımı ile patlayabileceğini bulmuştur. Bu keşfe konu elektriksel olarak başlatılan kimyasal reaksiyon, içten yanmalı motorların temelini oluşturmuştur. 1778 yılında bir kapasitördeki elektriksel potansiyelin, elektrik yükü ile doğrudan orantılı olduğunu keşfetmiştir. Başarılı çalışmaları ile Volta, Büyük Britanya Kraliyet Cemiyeti'ne seçilmiştir.

1800 yılında Volta, çığır açan buluşu olarak kabul edilen elektrik pilini geliştirmiştir. İtalyan fizikçi Luigi Galvani yaptığı deneyler sonrası hayvansal elektrik teorisini ortaya çıkarmıştır. Ölmüş bir kurbağanın bacaklarına iki farklı metal dokundurulduğu zaman bacaklarının hareket ettiğini gözlemlemiştir. Hayvanda iç elektrik olduğunu öne sürmüştür. Volta, elektrik üretebilmek amacı ile yalnız bakır ve çinko gibi iki farklı metalin ve bir sıvının yeterli olacağını belirtmiştir. Metallerin aralarına tuzlu suya batırılmış deri parçaları koymuş ve elektrik akımı elde etmiştir.

Alessandro Volta Sözleri ve Biyografisi

Alessandro Volta'nın bir dizi güzel sözleri ise şöyle:

- Deneyin dili, herhangi bir muhakemeden daha yetkindir. Sonuçlar düşünme yeteneğimizi köreltebilir.

- Deney, yanlış olduğunu gösterdiğinde en çekici fikirlerden bile vazgeçmeye hazır olmalısınız.

- Her metal, elektrik akışkanını hareket ettiren belirli bir güce sahiptir.

- Özellikle fizikte, işler derecelere ve ölçüme indirgenmemişse, o işi iyi yapmak mümkün mü?

Allessandro'nun biyografisi :

İsim Soyisim: Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta

Doğum Tarihi: 18 Şubat 1745

Doğum Yeri: Como, İtalya

Ölüm Tarihi: 5 Mart 1827

Ölüm Yeri: Berlin, Almanya

Eğitimi:

Cizvit Yatılı Okulu - Como, İtalya (1758 - 1762)

Benzi Ruhban Okulu - Como, İtalya (1762 - 1763)

Bilim Adamı - İtalya ( 1765)

Fizik Profesörü, Como Kraliyet Okulu (1774)

Deneysel Fizik Profesörü, Pavia Üniversitesi (1779)

Çalışmaları:

- Gazların Kimyası (1774 - 1776)

- Kapasitans

Başarı ve Ödülleri:

Londra Kraliyet Birliği'ne seçilmiştir. Royal Society of London - 1791

Copley Madalyası- Royal Society of London - 1794