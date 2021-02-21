ALES’in ardından

SORULAR VE YANITLAR NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

150 dakika süren ALES 12.45'te tamamlandı. Sınav sonrasında ALES soruları ve cevapları merak konusu oldu. Sınav sonrasında cevap anahtarının yayımlanacağı tarih henüz açıklanmadı.

YORUMLAR

ALES’in tamamlanmasıyla birlikte sosyal medyada sınav soruları ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıydı. İşte o paylaşımlardan bazıları:

“Gemi sorusunu merak ettim keşke biri paylaşsa #ALES”

“#ALES hayatımda girdiğim en basit sınavdı 20 dk erken bitirdim inanılmaz kolaydı”

“Gemiler limana yanaşmadı İsmail abi #ales”

“Öz çekim sorusunu elimi uzattım öyle yaptım ve yalnız olmadığımı düşünüyorum Sevinç gözyaşı döken yüz #ALES”

“Sınavda kübizm ve empresyonizm ile ilgili soru olması bir sanat tarihçisi olarak gözlerimi yaşattı...#ALES”

"Ben hayatımda bu kadar zor sözel soru görmemiştim teşekkürler #ALES 🙄"

"Alese girme sınırı var mı. Böyle giderse ben her sene buralarda olcam #ales"

"Ben yıllarca türkçe bildiğimi sanmışım sadece #ALES"

"Alanım Türkçe olabilir ama bu soruları hep doğru yapacağım anlamına gelmez değil mi arkadaşlar? Destek atın çünkü patladım Türkçede #ALES"