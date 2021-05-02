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Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 02.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ALES’e girenler yasaktan muaf

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ALES’e girenler yasaktan muaf

Üç haftalık tam kapanma sürecindeki tek sınav olan 2021-ALES/1 bugün yapılıyor. ALES için adaylar sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak ve yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine gidebilecek.

2021-ALES/1 için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayın, sınava girebilmek için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. ALES sonuçları, ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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