ALES’e girenler yasaktan muaf

2021-ALES/1 için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayın, sınava girebilmek için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu olacak. ALES sonuçları, ÖSYM takvimine göre 27 Mayıs tarihinde erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.