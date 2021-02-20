ALES'e girenler yasaktan muaf

ÖSYM, adayların ve refakatçi yakınlarının sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri konusunda uyardı. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM’nin internet sitesinden duyuruldu. ÖSYM’nin COVID-19 tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen ve bu hafta sonu yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda da (2020- ALES/2) bu kurallar geçerli olacak. Geçen yıl 1-12 Ekim’de başvuruları alınan ve puanı 5 yıl boyunca geçerli olan ALES, 21 Şubat’ta 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. ALES/2’de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek. Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.