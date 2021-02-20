MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriALES'e girenler yasaktan muaf
GeriEğitim ALES'e girenler yasaktan muaf
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
EĞİTİM SERVİSİ
Haber Giriş: 20.02.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

ALES'e girenler yasaktan muaf

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALES'e girenler yasaktan muaf
Abone Olgoogle-news

Yarın yapılacak olan ALES’e girecekler sokak kısıtlamasından muaf olacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınavlara girecek aday, görevli ve refakatçilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağını duyurdu.

ÖSYM, adayların ve refakatçi yakınlarının sosyal mesafe kuralına uymaları, maske takmaları ve adaylara refakat edenlerin binaların önlerinde beklememeleri konusunda uyardı. Sınav günü nüfus cüzdanını kaybedenlere geçici kimlik belgesi vermek için açık tutulacak nüfus müdürlükleri de ÖSYM’nin internet sitesinden duyuruldu. ÖSYM’nin COVID-19 tedbirleri kapsamında 2021 yılına ertelenen ve bu hafta sonu yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’nda da (2020- ALES/2) bu kurallar geçerli olacak. Geçen yıl 1-12 Ekim’de başvuruları alınan ve puanı 5 yıl boyunca geçerli olan ALES, 21 Şubat’ta 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. ALES/2’de adaylara 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek. Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi