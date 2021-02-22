ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
ÖSYM, 21 Şubat’ta tarihinde yapılan 2020-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unu internet sitesinden yayımladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), pandemi nedeniyle ertelenerek 21 Şubat’ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) cevap anahtarını yayınladı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.
2020-ALES/2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARININ YÜZDE 10’UNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN