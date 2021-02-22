ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), pandemi nedeniyle ertelenerek 21 Şubat’ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) cevap anahtarını yayınladı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

2020-ALES/2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARININ YÜZDE 10’UNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN