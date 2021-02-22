MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
GeriEğitim ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 22.02.2021 - 14:39 | Son Güncelleme:

ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALES soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
Abone Olgoogle-news

ÖSYM, 21 Şubat’ta tarihinde yapılan 2020-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10’unu internet sitesinden yayımladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), pandemi nedeniyle ertelenerek 21 Şubat’ta yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2020-ALES/2) cevap anahtarını yayınladı. Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

2020-ALES/2 TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARININ YÜZDE 10’UNU GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN

ALES’in ardından
ALES’in ardından
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi