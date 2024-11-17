ALES sona erdi

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ALES/3 81 ildeki 92 sınav merkezinde gerçekleştirildi.

Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanan sınav, saat 10.15’te başladı. Cevaplama süresi 150 dakika olan sınav 12:45’te sona erdi. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmadı. Sınavda, 486 bina ve 6 bin 760 salon kullanıldı. Adayların 100 soru için ter döktüğü ALES/3’te ‘Sayısal Testi’, mantıksal akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; ‘Sözel Testi’ ise sözel muhakeme becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluştu.

ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre sınav sonuçları 6 Aralık’ta açıklanacak. Sonuçlar, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.