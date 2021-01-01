ALES sınavı ne zaman yapılacak? Koronavirüsten 2020 ALES/2 sınav tarihi ertelenmişti!

1 Ekim ve 12 Ekim tarihleri aralığında başvuruları yapılan ALES sınav tarihi için gözler ÖSYM'den gelecek açıklamaya çevrildi. Normal zamanda 6 Aralık’ta yapılması planlanan söz konusu sınavla ilgili daha önce ÖSYM'den yapılan açıklamada, salgının durumuna göre sınav tarihinin belli olacağı bildirilmişti. Sınavın yeni tarihiyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES'in yeni tarihiyle ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Sınavın tarihinin koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüşe göre belli olması bekleniyor.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklamasında, "Cumhurbaşkanlığımızın koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı yeni tedbirler doğrultusunda 2020 Yılı Sınav Takvimimizde yer alan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir. Salgının ülkemizdeki seyrine ve Sağlık Bakanlığının görüşlerine göre ilgili sınavların yeni tarihleri belirlenecek ve kamuoyuna ayrıca duyurulacaktır." ifadesini kullanmıştı.

Sınavla ilgili açıklamanın ilerleyen haftalarda yapılması ön görülüyor.

ALES GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

ALES ÇIKMIŞ SORULAR

ALES sınavının yaklaşmasıyla birlikte hazırlıklar hız kazandı. Dört yıllık üniversite eğitimini tamamlayanların Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek ve yüksek lisans ile doktora öğrenimi yapmak için ALES’e başvuruda bulunan adaylar, geride bıraktığımız yılların sorularına odaklandı. ÖSYM, 2006-2018 yılı aralığındaki çıkmış soruları resmi sayfası üzerinden paylaştı. Aşağıdaki link üzerinden ALES çıkmış sorulara ulaşabilirsiniz.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz..

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