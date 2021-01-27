ALES sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2020 ALES/2 sınav tarihini ÖSYM duyurmuştu!

2020 ALES/2 sınavının tarihi belli oldu. Aralık’ta yapılması planlanan söz konusu sınavla ilgili daha önce ÖSYM'den yapılan açıklamada, salgının durumuna göre sınav tarihinin belli olacağı bildirilmişti. Yapılan açıklamaya göre, sınav 21 Şubat'ta, gerçekleşecek. Diğer bir ertelenen sınavlardan olan YÖKDİL 28 Şubat'ta yapılacak.

ERTELENEN ALES SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Normal şartlarda 2020 yılının sonlarında gerçekleşmesi beklenirken erteleme kararı alındığı açıklanan ALES 21 Şubat'ta, yapılacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından, sınav takviminin "https://www.osym.gov.tr/" adresinden açıklandığını paylaştı.

ÖSYM'nin açıkladığı "2021 Yılı Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi"ne göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran 2021'de yapılacak. Başvuruları 4 Şubat-2 Mart'ta alınacak sınavın sonuçları 4 Ağustos'ta açıklanacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ise 11 Temmuz'da yapılacak, sonuçları 12 Ağustos'ta duyurulacak.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 1 Ağustos'ta, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 7 Ağustos'ta, 2. gün oturumları 8 Ağustos'ta yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 15 Ağustos'ta düzenlenecek. KPSS sonuçları ise 16 Eylül'de duyurulacak.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 2 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 27 Mayıs'ta açıklanacak. 19 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 14 Ekim'de, 21 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 16 Aralık'ta ilan edilecek.

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL-1) 28 Mart'ta yapılacak, sonuçları ise 20 Nisan'da, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek YÖKDİL/2'nin sonuçları ise 21 Eylül'de açıklanacak.

Takvime "osym.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabilecek.

2021'E ERTELENEN SINAVLARIN TARİHLERİ

Aygün, 1 Aralık 2020'de ÖSYM tarafından ertelenen sınavların yeni tarihlerinin de belli olduğunu açıkladı.

Buna göre, e-YDS 2020/13 20 Şubat'ta, 2020-YDUS 20 Şubat'ta, 2020-ALES/2 21 Şubat'ta, 2020-DİB-MBSTS 27 Şubat'ta, 2020-YÖKDİL/2 28 Şubat'ta, 2020-Sayıştay Yazılı 6-7 Mart'ta, 2020-DUS/STS 7 Mart'ta, 2020-KPSS DHBT 11 Nisan'da gerçekleştirilecek.