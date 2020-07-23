ALES sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? 2020 ALES/2 sınav tarihi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) mart ayında yapılan başvuru sürecinin ardından, 2-6 Temmuz'da yeniden başvuruya açılmıştı. Söz konusu sınavın başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından ALES 1 için geri sayım başladı. Binlerce adayın katılım sağlayacağı 2020 ALES 16 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.

ALES 1 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'nin güncel sınav takvimine göre, ALES 1 16 Ağustos 2020 tarihinde organize edilecek. Sınavın sonuçları 7 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

2020-ALES/2 sınavı ise 6 Aralık 2020 tarihinde düzenlenecek. Bu sınavın başvuruları 1-12 Ekim tarihleri arasında olacak.

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2020 sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş belgelerinin sınavdan 10 gün önce açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ALES'E KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.