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Ales Puan Türleri Nelerdir? Yüksek Lisans İçin Hangi Ales Puanı Türü, Kaç Olmalı?

Ales Puan Türleri Nelerdir Yüksek Lisans İçin Hangi Ales Puanı Türü, Kaç Olmalı

Akademik personel ve lisansüstü eğitim giriş sınavı olarak bilinen ALES, belli başlı bazı puan türleri üzerinden öne çıkar. Birçok öğrenci ise bu sınav üzerinden girmek istediği alan konusunda hangi puan türüne ihtiyacı olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Peki ALES puan türleri nelerdir? Yüksek Lisans için hangi ALES puanı türü, kaç olmalı detayları ile derledik.

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Türkiye'de lisansüstü öğrenci eğitimi ile beraber öğretim görevlisi ya da araştırma görevlisi gibi daha birçok farklı amaç altında ALES sınavı öne çıkıyor. Tabii puan türüne bağlı olarak koruma uygun şekilde değişkenlik göstermektedir. ÖSYM tarafından düzenlenen bu sınav, girilecek olan bölüme bağlı olarak değişik puan türleri üzerinden ele alınır. 

 Ales Puan Türleri Nelerdir? 

 En çok merak edilen konular içerisinde ALES puan türleri geliyor. Özellikle rakipleri geride bırakmak ve doğru şekilde istenilen puanı alabilmek için, mutlaka ALES puan türlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda sözel bir ve sözel 2 ile beraber, sayısal 1 ve sayısal 2 şeklinde 4 farklı ALES puan türü ön plana çıkmaktadır. Kendi içerisinde farklı konular üzerinden ele alınan bu puan türleri, aynı zamanda değişik puanlama sistemi açısından da ele alınır. 

 Yüksek Lisans İçin Hangi ALES Puanı Türü? 

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 ALES üzerinden başvurulan puan türüne bağlı olarak, özellikle 10 yarıyıl süreli lisans eğitimi almış kişiler mutlaka belli bir puana sahip olmalıdır. Standart olarak ele alınan en düşük puan ise 55 şeklinde ifade edilmektedir. Bu standart puana sahip olan öğrenciler yüksek lisans düzeyinde eğitim görme hakkını elde ederler. 

 Yüksek Lisans İçin ALES Puanı Kaç Olmalı? 

 Özellikle yüksek lisans üzerinden doktora ya da sanat ile beraber birçok farklı alanda eğitim almak isteyenler için farklı puanlar ön plana çıkmaktadır. Örneğin bu bölümler için en az 80 puan alınması gerekmektedir. Elbette tezsiz olarak yüksek lisans açısından daha düşük puanlar da eli alınabiliyor. Bu doğrultuda örneğin 54 ya da 55 puan türü üzerinden en düşük seçenek ile yüksek lisans yapma hakkına sahip olmak da mümkün.

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