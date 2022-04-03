Ales ne demek ve açılımı nedir? Ales neyin kısaltması

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ALES'e girmek isteyenler ÖSYM'nin resmi sitesinden ve mobil uygulamalarından başvuru yapabilir.

ALES Ne Demek ve Açılımı Nedir?

ALES, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı demektir. ALES'e hem 2 yıllık hem de 4 yıllık üniversitelerden mezun olanlar girebilir. Bunun dışında yurt dışında eğitim görmüş olan kişiler de denklik belgesiyle ALES'e başvuru yapabilir.

ALES Neyin Kısaltması?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın kısaltması olan ALES,14 yıldır ÖSYM tarafından düzenlenen bir sınavdır. ALES'te 50 matematik 50 Türkçe olmak üzere 100 soru sorulur. Puan türleri ise sözel, sayısal ve eşit ağırlık olmak üzere üçe ayrılır.

Sınava girenlerin tezsiz yüksek lisans programları için en az 55 puan alması gerekiyor. 80 ve daha üstü puan alanlar ise doktora programlarına başvuru yapabilir.

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Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının toplam süresi 150 dakikadır. Okutman ve öğretim görevlisi olmak isteyenler de ALES'e girmeli ve en az 80 puan almalıdır.