ALES için Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak

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Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Adaylar, Geçici Kimlik Belgeleri ile girebilecekler. Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.

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