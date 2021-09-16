ALES için Nüfus Müdürlükleri açık tutulacak

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Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Eylül’de uygulanacak olan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/2) girecek adaylardan, T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerdeki İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri, 19 Eylül 07.00- 10.00 saatleri arasında açık tutulacak. Müdürlüklere başvuran adaylara, fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu ‘Geçici Kimlik Belgesi’ düzenlenecek.
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Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeliyle birlikte ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecekler. Adaylar, Geçici Kimlik Belgeleri ile girebilecekler. Geçici Kimlik Belgesi dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecek. Başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekiyor.