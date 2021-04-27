ALES için gözler ÖSYM'de

2 Mayıs’ta yapılması planlan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı’na (ALES) girecek olan adayların sosyal medyada #ösym etiketiyle paylaşımlar yaparak sınav tarihine ilişkin soru işaretlerini gündeme getirmesiyle gözler Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne (ÖSYM) çevrildi. ÖSYM, sınav tarihinde değişiklik olduğuna dair bir açıklama yapmadı. Ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın yayınlamış olduğu genelgede ÖSYM tarafından yapılacak olan sınavlara girecek adayların sokağa çıkma yasağından muaf olduğu belirtildi. Adaylar sınavın ertelenmesini talep ederek tepki gösteriyor ancak gelişmeler şimdilik ALES’in ertelenmeyeceğini gösteriyor.