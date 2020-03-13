ALES başvuruları başladı! ALES sınav tarihleri ne zaman?
ALES başvuruları ÖSYM'nin yaptığı duyuru ile resmen başlamış oldu. Akademik kariyer hedefi bulunan kişilerin katılım gösterdiği ALES için başvurular, 13 Mart ile 23 Mart tarihine kadar yapılabilecek. ALES başvurusu için süreç, sınav ücretlerinin yapılmasıyla birlikte tamamlanacak. Peki, ALES başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
ALES başvuruları ÖSYM AİS üzerinden alınacak. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) başvurular bugünden itibaren 23 Mart'a kadar yapılabilecek.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ALES'e başvurular, elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden gerçekleştirilebilecek.
Adaylar, 3 Mayıs'ta uygulanacak sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye, 2020-ALES kılavuzundan ulaşabilecek. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.
ALES SINAV TARİHLERİ
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES-1) 3 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 28 Mayıs'ta açıklanacak. 20 Eylül'de gerçekleştirilecek ALES/2'nin sonuçları 15 Ekim'de, 29 Kasım'da düzenlenecek ALES/3'ün sonuçları da 24 Aralık'ta ilan edilecek.
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