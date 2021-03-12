ALES başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Mayıs’ta yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/1) başvurularını 12-22 Mart tarihleri arasında alacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek. Sınavla ilgili ayrıntılı bilgi sınav kılavuzunda yer alıyor.

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