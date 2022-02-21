ALES başvuruları alınıyor

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor.
Değerli adaylarımız,— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) February 21, 2022
17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştireceğimiz 2022-ALES/1 başvuru kılavuzu https://t.co/j0pzG5fXEW sitemizde yayımlanmıştır.
Başvurularınızı 21 Şubat–3 Mart 2022 tarihleri arasında yapabilirsiniz.
Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. #2022ALES pic.twitter.com/OSDPhSqrK2