ALES başladı

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ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ALES için adayların saat 10.00’dan sonra sınav binasına alınmayacağı belirtildi. 10.15’te başlayan sınavda, adayların sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi’ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanının, T.C. kimlik kartının veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslının yanında bulundurmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı.

SINAV SONUÇLARI 16 AĞUSTOS’TA

157 bin 530 adayın başvurduğu sınavda toplam 21 bin 654 görevli yer alacak. Sınav güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 bin 757 emniyet görevlisi sahada olacak. Sınava 569 engelli aday başvurdu. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, 1.450 aday bu haktan yararlandı. Sınavda adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika cevaplama süresi verilecek. Sınav saat 12.45'te sona erecek. Sınav sonuçları 16 Ağustos'ta açıklanacak ve bu tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.