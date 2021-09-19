ALES başladı

Saat 10.15’te başlayan sınavı toplam 150 dakika sürecek. Adaylar 12.45’te sınav salonlarından çıkış yapabilecek. Sonuçlar 14 Ekim’de erişime açılacak. Bu sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda,
“Bu yıl ikincisini gerçekleştireceğimiz Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını (2021-ALES/2) yarın 81 ilde 90 sınav merkezinde uygulayacağız. Sınava katılacak tüm adaylarımıza başarılar, sınavda görev alacak sınav görevlilerimize de kolaylıklar dilerim. #ALES” dedi.