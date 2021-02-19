ALES adayları sokak kısıtlamasından muaf
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) koronavirüs sebebiyle ertelenen ve bu hafta sonu düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020- ALES/2) için bir hatırlatma yayımladı. Sınavlara girecek adayların ve görevlilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacağı bildirildi.
21 Şubat saat 10.00’da başlayacak sınav, koronavirüs sebebiyle uygulanan sokak kısıtlamasının olduğu saatler içerisinde gerçekleşecek. 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. ALES/2 sınavına girecek adaylar sokak kısıtlamasından muaf olacak. ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
“İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere; ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınava giriş belgeleriyle belgeleyen adaylar (ve adayların yanlarında bulunan refakatçi) ile sınav görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.”