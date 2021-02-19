ALES adayları sokak kısıtlamasından muaf

21 Şubat saat 10.00’da başlayacak sınav, koronavirüs sebebiyle uygulanan sokak kısıtlamasının olduğu saatler içerisinde gerçekleşecek. 81 ilde ve 88 sınav merkezinde gerçekleştirilecek. ALES/2 sınavına girecek adaylar sokak kısıtlamasından muaf olacak. ÖSYM tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“İçişleri Bakanlığı Genelgesinde belirtildiği üzere; ÖSYM tarafından yapılacak sınavlara katılacağını sınava giriş belgeleriyle belgeleyen adaylar (ve adayların yanlarında bulunan refakatçi) ile sınav görevlileri sınav günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.”