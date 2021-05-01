ALES adayları kısıtlamadan muaf Sınava hangi belgelerle girilebilecek?
2021-ALES/1, (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminde ilan edildiği gibi 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Adaylar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak, yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine gidebilecek.
Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.