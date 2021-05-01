MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖNEğitim
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEğitim HaberleriALES adayları kısıtlamadan muaf Sınava hangi belgelerle girilebilecek?
GeriEğitim ALES adayları kısıtlamadan muaf Sınava hangi belgelerle girilebilecek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 01.05.2021 - 10:00 | Son Güncelleme:

ALES adayları kısıtlamadan muaf Sınava hangi belgelerle girilebilecek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
ALES adayları kısıtlamadan muaf Sınava hangi belgelerle girilebilecek?

2021-ALES/1, (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav takviminde ilan edildiği gibi 2 Mayıs Pazar günü yapılacak. Adaylar, sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak, yanlarında eş, kardeş, anne veya babalarından birinin refakatinde sınav merkezlerine gidebilecek.

 

Saat 10.00'dan sonra sınav binalarına kimse alınmayacak. Adayın, sınava girebilmesi için Sınava Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kimlik Kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi