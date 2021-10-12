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ALES/2 sonuçları açıklandı

#ÖSYM#2021-ALES/2#Sınav Sonuçları
ALES/2 sonuçları açıklandı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Eylül’de uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) sonuçları açıklandı.

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Adaylar, sınav sonuçlarına 12 Ekim saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecekler. Ayrıca, sınav cevap kağıtları ve aday cevapları da adayların sorulara verdikleri yanıtları ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri için 12 Ekim 10.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açıldı.

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve “Cevap Kâğıdı Görüntüleme” ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kağıdı görüntüsünü, cevap kağıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebilecekler. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebilecekler. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenebiliyor.  İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayılarıyla birlikte ham puanları da gösteriliyor.

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#ÖSYM#2021-ALES/2#Sınav Sonuçları