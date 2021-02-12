ALES/2 giriş belgeleri internette

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Şubat’taki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.