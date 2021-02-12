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Eğitim
Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 12.02.2021 - 14:17 | Son Güncelleme:

ALES/2 giriş belgeleri internette

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ALES/2 giriş belgeleri internette
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21 Şubat’ta yapılacak olan 2020-ALES/2 giriş belgeleri, ÖSYM’nin internet sitesinden adayların erişimine açıldı. Adaylar sınava girecekleri yeri T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 21 Şubat’taki Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerini tamamlandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek. 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

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