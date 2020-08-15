ALES/1 yarın yapılıyor

Önceki yıllarda birincisi ilkbahar döneminde olmak üzere yılda üç kez gerçekleştirilen sınav pandemi nedeniyle bu yıl ilk kez gerçekleştiriliyor. 2020’nin ilk ALES’ine yaklaşık 300 bin aday katılacak. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020- ALES/1 başvurularının 13-23 Mart'ta alındığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Yüksek lisans ve doktora eğitimine devam etmek isteyen adaylar 16 Ağustos Pazar günü 81 il ve Lefkoşa’da 89 sınav merkezinde uygulanacak ALES/1 sınavına girecek. Toplam aday sayımız 294 bin 101 kişi. Sınava girecek tüm adaylarımıza şimdiden başarılar diliyorum. 100 sorudan oluşan ALES/1’de sayısal ve sözel testler uygulanacak, adaylara 150 dakika süre verilecek. Testlerde çoktan seçmeli sorular yer alacak. Sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce hazır bulunmaları gereken adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.