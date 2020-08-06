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Hürriyet Eğitim
Haber Giriş: 06.08.2020 - 15:20,Son Güncelleme:

ALES/1 giriş belgeleri erişime açıldı

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ALES/1 giriş belgeleri erişime açıldı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-ALES/1 giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Akademik kariyerlerini yüksek lisans ve doktora yaparak sürdürmek isteyen adaylar için ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’den beklenen giriş belgelerine erişim haberi geldi. Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020-ALES/1 Sınava Giriş Belgeleri’nin adayların erişimine açıldığını bildirdi. Başkan Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“16 Ağustos 2020 tarihinde ALES’e girecek adaylarımız sınav yerlerini //ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler. Adaylarımıza şimdiden başarılar dilerim.”

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