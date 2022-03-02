Alenen ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre alenen kelimesinin anlamı

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Alenen kelimesi oldukça fazla kullanılmakta olan bir kelime olarak ifade edilebilir. Alenen kelimesinin hiç gizlenmeden ve açıktan açığa manalarına geldiği söylenebilir. Alenen kelimesi bir belirteç olarak kullanılmaktadır. Alenen kelimesinin açıkça anlamına gelen bir kelime olduğu bilinmektedir. Alenen herkesin gözü önünde anlamına gelmektedir.

Alenen Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Alenen kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan kelimelerden birisi olma özelliğine sahiptir. Alenen kelimesinin herkesin gözü önünde anlamına gelen bir kelime olduğunu söylemek mümkündür. Alenen kelimesi açıkça ve açıktan açığa anlamlarına da gelmektedir. Aynı zamanda alenen kelimesi hiç gizlemeden manasına da gelecek şekilde kullanılmaktadır.

TDK'ya Göre Alenen Kelimesinin Anlamı

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Türk dil kurumuna göre alenen kelimesi, halkın ulaşabileceği ve gözlemleyebileceği bir şekilde açıkça manasına gelecek şekilde kullanılmaktadır. Alenen kelimesinin açıkça manasına geldiğini söylemek de mümkündür. Alenen kelimesi, kamuya açıklanmış bir bildiri veya toplum adına açık olan anlamlarına gelen bir kelime olduğu ifade edilebilir. Alenen kelimesi aynı zamanda açıkça olan manasında bir kelime olarak da bilinmektedir.