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Alelade ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre alelade kelimesinin anlamı

#TDK#Sözlük#Alelade Ne Demek
Alelade ne demek, ne anlama gelir TDKya göre alelade kelimesinin anlamı

Alelade sözcüğü; dilimize Arapça dilinden geçmiştir. Bununla beraber her daim gerçekleşen veya gerçekleşme olasılığı bulunan anlamına gelir. Bu sözcük; bir kişide şaşkınlık ve hayret uyandırmayan, gün içerisinde yaşanan olaylar ve vaziyetler adına kullanılır. Peki alelade ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre Alelade kelimesinin anlamı nedir detayları ile derledik.

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Alelade sözcüğü; içerisinde herhangi bir değişiklik barındırmayan, gerçekleşmesi her daim adına mümkün olay durum veya olay anlamına gelir. Örnek olarak; kış ve sonbaharda yağmurun yağması, normal bir durum olup, bu durumda alelade kelimesi kullanılmaktadır. Bunun dışında günlük ve normal şekilde gerçekleştirilen şeyler için de alelade kelimesi kullanılır.

 Alelade Ne Demek?

 Alelade sözcüğü; eş ve yakın manalı olan pek çok sözcük günlük yaşamda sık sık kullanılmaktadır. Alelade kelimesinin anlamları; sıradan, tekdüze, olağan, monoton şeklinde tanımlanabilir.

 Alelade Ne Anlama Gelir?

 Alelade kelimesi; sıradan, normal olan olay ya da vaziyetler anlamına gelir. Alelade sözcüğü; dilimizde çok fazla kullanılan sözcüklerden birisidir. Alelade sözcüğü, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı ise; her daim görülen, olağan, normal olarak belirtilmektedir.

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 TDK'ya Göre Alelade Kelimesinin Anlamı

 Türk Dil Kurumuna göre alelade sözcüğünün iki anlamı bulunmaktadır. Bunlar;

 - İlk anlamı; sıradan, olağan şeklindedir.

 - İkinci anlamı ise; her daim gerçekleşen, gerçekleşmesi olası olan anlamına gelmektedir. Türk Dil Kuruma göre alelade kelimesinin anlamı bu şekilde nitelendirilmekte olup, bu şekilde belirtilmektedir.

 

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