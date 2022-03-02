Alelade ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre alelade kelimesinin anlamı

Alelade sözcüğü; içerisinde herhangi bir değişiklik barındırmayan, gerçekleşmesi her daim adına mümkün olay durum veya olay anlamına gelir. Örnek olarak; kış ve sonbaharda yağmurun yağması, normal bir durum olup, bu durumda alelade kelimesi kullanılmaktadır. Bunun dışında günlük ve normal şekilde gerçekleştirilen şeyler için de alelade kelimesi kullanılır.
Alelade sözcüğü; eş ve yakın manalı olan pek çok sözcük günlük yaşamda sık sık kullanılmaktadır. Alelade kelimesinin anlamları; sıradan, tekdüze, olağan, monoton şeklinde tanımlanabilir.
Alelade Ne Anlama Gelir?
Alelade kelimesi; sıradan, normal olan olay ya da vaziyetler anlamına gelir. Alelade sözcüğü; dilimizde çok fazla kullanılan sözcüklerden birisidir. Alelade sözcüğü, Arapça kökenli bir kelimedir. Bu kelimenin anlamı ise; her daim görülen, olağan, normal olarak belirtilmektedir.
TDK'ya Göre Alelade Kelimesinin Anlamı
Türk Dil Kurumuna göre alelade sözcüğünün iki anlamı bulunmaktadır. Bunlar;
- İlk anlamı; sıradan, olağan şeklindedir.
- İkinci anlamı ise; her daim gerçekleşen, gerçekleşmesi olası olan anlamına gelmektedir. Türk Dil Kuruma göre alelade kelimesinin anlamı bu şekilde nitelendirilmekte olup, bu şekilde belirtilmektedir.