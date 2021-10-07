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Alelacele ne demek, ne anlama geliyor? Alelacele kelimesinin anlamı nedir? TDK'ya göre sözlük anlamı...

#Ne Demek#Alelacele#TDK
Alelacele ne demek, ne anlama geliyor Alelacele kelimesinin anlamı nedir TDKya göre sözlük anlamı...

Bir ikileme olarak da öne çıkan alelacele sözcüğü günümüzde hala kullanılan kelimelerden biridir. Aynı zamanda bu kelime karşılığı üzerinden eş anlamlı sözcüğe de sahiptir. Peki, ye Alelacele ne demek, ne anlama geliyor? Alelacele kelimesinin anlamı nedir detayları ile derledik.

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Alelacele kelimesi Arapça kökenli bir sözcüktür. Aynı zamanda Türkçe içerisinde yerleşik olarak bulunur ve bir ikileme şekilde de öne çıkar. Tek başına da cümle içerisinde günümüze kullanılan önemli kelimelerden biridir.

 Alelacele Ne Demek, Ne Anlama Geliyor?

 Alelacele kelimesi cümle içerisinde sıfat olarak kullanılır. Bu bağlamda Türkçe üzerinden taşımış olduğu anlam ise, ‘Çabucak’ sözcüğü ile ifade edilir. Yani bir şeyin hızlıca ve hemen yapılması üzerinden ele alınır.

 Alelacele TDK'ya Göre Sözlük Anlamı

 Türk Dil Kurumu açısından ele alındığı zaman alelacele kelimesi, ‘Çabucak’ sözcük üzerinden karşılık buluyor. Çabucak kelimesi aynı zamanda Alelacele sözcüğü için eş anlamlı olarak da ön plana çıkmaktadır. Bu doğrultuda taşımış olduğu anlamları ile beraber her iki sözcük de günlük yaşam içerisinde kullanılabilir.

 

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