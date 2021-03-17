Alçak Gönüllü Olmak ne demek? Alçak Gönüllü Olmak deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Alçak Gönüllü Olmak deyimi guru ve kibirli olmamak ve kendini kimseden üstün görmemek anlamında kullanılmaktadır.

Alçak Gönüllü Olmak Ne Demek?

Alçak gönüllü olmak genellikle mütevazi kişiler için söylenen bir deyimdir. Kibre kapılmayıp, kendini olduğundan daha aşağı düzeyde sanma, başkalarından yüksek görmeme manasına gelmektedir. Bir kişinin tevazu sahibi olması, saygılı ve haddini bilen biri olması manasına da gelmektedir.

Alçak Gönüllü Olmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Alçak Gönüllü Olmak deyiminin TDK sözlüklerinde anlamı şu şekilde belirtilmiştir:

- Kendi değerini olduğundan aşağı gösteren, başkalarını küçük görmeyen, büyüklenmeyen, mütevazı, tevazulu kimse.

Alçak Gönüllü Olmak Örnek Cümle İçinde Kullanımı

- Hayatta en önemli şeylerden birisi de alçak gönüllü olmaktır.

- Toplum tarafından sevilebilmek için alçak gönüllü olmak gerekir.