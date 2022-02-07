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Alçağın zıt anlamlısı nedir? Alçak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

#TDK#Sözlük#Alçak
Alçağın zıt anlamlısı nedir Alçak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları

Türkçe derslerinde öğrencilere öğretilen konulardan biri de, zıt anlamlardır. Merak edilen kelimeler kişilerce araştırılarak zıt olan anlamları öğrenilebiliyor. Alçak kelimesinin anlamı her ne kadar bilinse de, zıt anlamı olan sözcük türleri araştırılıyor. Alçak kelimesinin zıt anlamları sözlüklere bakılarak öğrenilmek isteniyor. Alçağın zıt anlamlısı nedir? Alçak kelimesi ve sözcüğünün zıt anlamlıları hakkında detayları derledik.

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Alçak kelimesi sıklıkla kullanılan önemli sözcük grupları arasında yer alıyor. Çok kullanılan alçak kelimesine anlam bakımından zıt olan sözcükler arasında, yüksek kelimesi bulunuyor.

 Alçağın Zıt Anlamlısı Nedir?

 Pek çok kişinin kullandığı alçak kelimesinin anlamı dışında zıt anlamı da araştırılabiliyor. Alçak kelimesinin anlamı bilindiğinde, zıt anlamını bulmak daha kolaydır. Yüksek kelimesi anlam bakımından alçak kelimesine zıt olan bir sözcüktür. Birbirlerine zıt olan iki kelime, zıt anlamlı sözcükler olarak adlandırılıyor.

 Alçak Kelimesi ve Sözcüğünün Zıt Anlamlıları

 Türkçe sözcüklerin arasında bulunan alçak kelimesinin zıt anlamlar kişilerce araştırılıyor. Yüksek kelimesi herkesin duyduğu sözcüklerden biridir. Alçak ve yüksek birbirine zıt olan kelimelerdir.

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