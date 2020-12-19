Albay nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Albay olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Askeri rütbeler arasında bulunan Albay Türk ordusunda görevi alay komutanı olan anlamına gelir. Albaylık bir askeri rütbedir. Saygın bir mesleğe sahip olduğu için oldukça çok tercih edilen meslekler arasında yer almaktadır. Bulunduğu konum ve üstlendiği görev nedeni ile oldukça kıymetli bir meslek olan albaylık mesleği ülkede önemi çok büyük olan mesleklerden birisidir. Albay ordu içerisindeki görevi alay komutanlığı olan subaylar arasındadır. Ayrıca Albay birçok ülkenin kara ve hava kuvvetlerinde asıl görevleri alay komutanlığı olarak çalışmaktadırlar. Deniz kuvvetleri bünyesinde de albaylık bulunmaktadır.

​​​​​Albay Nedir?

Her ülkenin kendine özgü bir askeri sistemi vardır. Askeriye bünyesinde çeşitli rütbeler bulunmaktadır. Albaylık ülkemiz askerlik sisteminde yer alan bir rütbedir. Albaylık yetki olarak yarbay ve tuğgeneral arasında bulunur. Ordu içerisinde büyük prestij ve saygıya sahiptir. Albay ordu içerisindeki düzeni ve nizamı sağlayan en yetkili kişilerden biridir. Yetkisi en çok olan generalden sonra albay gelmektedir. Orduda sözü en çok geçenler arasında yer alır. Emir komuta zinciri arasında yer alan albaylar ordudaki bütünlüğü sağlamak için çalışmalar yürütürler. Ayrıca otoriteyi sağlayanlar arasında en önemli yere sahiptir.

Ne İş Yapar?

Albayın görevleri arasında ordu içindeki bütünlüğü sağlamak, stratejik planlar hazırlamak ve uygulamak, alay komutanlığı yapmak, komuta merkezlerinde kurmay başkanı şube müdürü ve daire başkanı olarak çalışmak yer alır. Albaylar üst merciler tarafından gelen tüm görevleri yerine getirmekle sorumludurlar.

Nasıl Olunur?

​​​​​Albay olmak için Milli Savunma Üniversitesinde okumak gerekmektedir. Milli Savunma Üniversitesini kazanmak için fiziki şartları taşımanız gerekmektedir. Ayrıca yapılan mülakatlarda da başarılı olmak gerekir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak ve 20 yaşını doldurma şartı bulunmaktadır. Bu şartları yerine getirerek öğrenci olmayı kazanan kişiler için 4 yıllık eğitim süreci başlar. Eğitim sürecinde askeri ve akademik olarak 2 ayrı şekilde dersler bulunur.

Akademik eğitim içerisinde fizik, matematik, kimya, İngilizce, sosyoloji ve Atatürk İlke ve İnkılapları dersleri bulunmaktadır. Askeri liderlik uygulamaları ve Türk savaş felsefesi ile ilgili derslerde verilmektedir. Ayrıca bedensel eğitimlerde verilmektedir. Askerlik görevini tamamlayanlar 3-6 yıl arası sözleşme imzalamaktadır. Orduda ilk olarak üsteğmen olarak göreve başlarlar. 9 yıl süreyle görev aldıktan sonra tekrar sınava girip rütbelerini yükseltirler. Ayrıca sözleşmeli subay olarak başlayan kişilerin general olma şansları bulunmamaktadır. Ancak en fazla albay rütbesine ulaşmaları mümkündür. Yarbay rütbesinde görev alan bir kişi albay olmak için 3 yıl görev almak zorundadır.

Albay Olma Şartları

Albay olabilmek için orduda subay olarak görev almak gereklidir. En az lise mezunu olmak ve yükseköğretim sınavlarından gerekli puanın alınması şarttır. Gerekli sağlık koşullarını karşılamak gerekir. Ayrıca disiplinli ve özgüvenli olmanın etkisi oldukça fazladır.

Albay Maaşları ve İş İmkanları

Albaylar subaylar arasında en yüksek maaşı alırlar. Maaşları kariyerleri yükseldikçe ve ek görev aldıkça artar. Ayrıca çalıştıkları bölgeye göre tazminatlar da alma şansları vardır. Albay maaşlarının ortalama olarak 8000 TL ile başlamaktadır. Genellikle maaşları çalıştıkları il, bölge ve çalışma sürelerine göre değişkenlik göstermektedir.

Albaylar Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev alırlar. Ayrıca daha büyük askeri birliklerde şube müdürü olarak görev alabilirler. Kuvvet komutanlıkları ya da Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde daire başkanı olarak çalışma imkanları bulunmaktadır. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde kıta görevini alay komutanı olarak yürütme yetkileri bulunmaktadır.