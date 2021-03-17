Alavere Dalavere ne demek? Alavere Dalavere deyiminin anlamı ve cümle içinde örnek kullanımı (TDK)

Deyimler iletişimlerimizde duygu ve olayları akıcı bir şekilde anlatırken kısa ve öz olarak bazı konuları da kolayca anlatmayı sağlayan kalıplaşmış sözlerdir.

Alavere Dalavere Ne Demek?

Alavere dalavere deyimi hile yapmak, düzen kurmak anlamında kullanılmaktadır. Bir işin yapılmasında hile karıştığı düşünüldüğünde alavere dalavere deyimi kullanılmaktadır. Alavere dalavere deyimi genellikle yapmak, çevirmek gibi tamlamalarla birlikte kullanılmaktadır.

Alavere Dalavere Deyiminin Anlamı

Alavere dalavere deyiminin anlamı düzenbazlık ve yalan dolan kullanarak bir işi kendi lehine çevirme çabalarıdır. Bu deyim daha çok hilekarlık için düzenlenen oyunlar için kullanılmaktadır. Yalan ve dolanla bir işi kendi çıkarlarına uygun şekle getirme çabalarına alavere dalavere denilmektedir.

Deyimin Cümle İçinde Örnek Kullanımı (TDK)

Alavere dalavere deyiminin manasını tam olarak anlayabilmek için cümle içinde örnek kullanımı (TDK) incelenmelidir. Sizin için bazı örnek cümleleri derledik.